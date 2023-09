Sechs Niederösterreicher hoffen auf Medaillen bei der Berufs-EM

Heute fällt der Startschuss für die Berufseuropameisterschaften: Die heimischen Berufs-Talente sind bereits in Polen angekommen und stehen inmitten ihrer individuellen Vorbereitungen. Mit 47 Fachkräften, die in 40 Berufen um Edelmetall rittern, stellt Österreich eines der größten europäischen Teams bei der Berufs-EM in diesem Jahr.

44 der rot-weiß-roten Youngstars (in 38 Berufen) werden beim Hauptbewerb in der Hafenstadt Danzig an den Start gehen, die heimischen Vertreter in den Berufen Glasbaubautechnik und im Teambewerb Industrie 4.0 werden als eigenständige Bewerbe außerhalb Polens durchgeführt

Sechs Medaillenhoffnungen für NÖ

Florian Steffek aus Melk will bei den Elektrotechnikern aufs EM-Podium, der Merzensteiner Joachim Nimpf (Bezirk Zwettl) kämpft in Danzig bei den Hochbauern um Edelmetall. Lukas Strauhs aus Himberg (Bezirk Bruck an der Leitha) will bei den Lkw-Technikern für Furore sorgen, Lorenz Lammerhuber kommt aus St. Pölten, ist Student an der TU Wien und vertritt Österreich im Beruf Elektronik.

Paul Hilscher aus Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) und Timon Schwarz aus Parbasdorf (Bezirk Gänserndorf), Absolventen der HTL Wien 3 Rennweg, nehmen als Team in der Kategorie IT Netzwerktechnik und Systemadministration teil.

Obwohl im niederösterreichischen Team heuer keine Frauen dabei sind, liegt die Frauenquote im Skills-Team-Austria mit 11 Teilnehmerinnen bei 23 Prozent. Vor zwei Jahren lag der Frauenanteil noch bei 14 Prozent. Vor allem in den männerdominierten, technischen Berufen qualifizieren sich immer mehr Frauen für die EuroSkills: Ein Beispiel dafür ist die Tirolerin Julia Kirchner, sie wird im Bereich Sanitär- und Heizungstechnik antreten. In Niederösterreich hätte sich Michelle Staufer aus Waidhofen an der Thaya eigentlich im Bereich Verkauf Einzelhandel für die EuroSkills qualifiziert, leider gab es für dieses Berufsfeld aber zu wenig Anmeldungen.

Zuletzt zwölf Medaillen für NÖ bei EuroSkills in Graz

Mit sechs Gold-, vier Silber- und fünf Bronzemedaillen liegt Niederösterreich im Bundesländervergleich im Mittelfeld, was die bisherige Ausbeute von Medaillen bei der seit 2008 stattfindenden Berufseuropameisterschaft angeht. Bei den letzten EuroSkills in Graz hat Österreich groß abgeräumt: Insgesamt bejubelte das Team Austria zwölf Medaillen (elf Mal Gold, zwölf Mal Silber und zehn Mal Bronze) und vier Medallions for Excellence, die für besonders herausragende Leistungen vergeben werden.