„Herzliche Gratulation unserem hervorragenden Fachkräfte-Nachwuchs, der einmal mehr mit absoluten Top-Leistungen geglänzt hat“, so Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Das ist ein weiterer Beleg für die hervorragende Qualität unserer Lehrbetriebe und unserer Berufsausbildung, sowie die tollen Potenziale, die in unserer Jugend stecken. Wir sind stolz auf sie.“

Hall of Fame der Medaillengewinner

Die Goldmedaillen gingen an Klaus Lehmerhofer aus Gföhl im Bereich Kfz-Technik (BMW Auer, Krems), sowie an das Team Sebastian Frantes (Gmünd)/Markus Haslinger (Waldenstein) im Betonbau (beide Leyrer+Graf Baugesellschaft m.b.H, Gmünd).

Silber holten Manuel Fahrnecker aus Kuffern in der Schwerfahrzeugtechnik (Pamberger Landmaschinentechnik GmbH, Obritzberg), der Bodenleger Benjamin Schindelars aus Rabenstein an der Pielach (Boden Schindelars, Rabenstein), sowie das Netzwerktechnik-Team Patrick Taibel (Tulln) und Lukas Vavra (Kapellerfeld), beide Absolventen der HTL Wien 3 Rennweg.

Thomas Käferböck aus Neustadtl/Donau im Schweißen und der Hotel-Rezeptionist Oliver Konstantin Klocke aus Purkersdorf schafften darüber hinaus für außergewöhnliche Leistungen, die knapp nicht für eine Medaille gereicht haben, ein Medallion for Excellence.

Hälfte der österreichischen Goldmedaillen geht nach Niederösterreich

„Sieben der insgesamt zehn Teilnehmer aus Niederösterreich kommen aus Budapest also mit Medaillen zurück, die Hälfte der österreichischen Goldmedaillen geht nach Niederösterreich“, so Zwazl. „Aber auch die drei anderen Teilnehmer können stolz auf ihre Leistungen sein. Niederösterreichs Fachkräftenachwuchs und unsere Lehre stehen für Innovationskraft, Können und Perfektion.“ Insgesamt holte das österreichische Team bei den EuroSkills 2018 vier Gold-, 14 Silber- und drei Bronzemedaillen, sowie neun Medallions for Excellence. Das bedeutet den zweiten Platz in der Nationenwertung hinter Russland.