EVN hat genügend Gas für Haushalte eingelagert

Knapp unter 20 Prozent sind derzeit die österreichischen Gas-Speicher voll - oder eben leer. Durch die frühlingshaften Temperaturen der letzten zwei Wochen sind die Speicherstände aber nur geringfügig zurückgegangen. "Die Speicherstände in Österreich sind zwar niedrig, aber nicht besorgniserregend", entwarnt EVN-Sprecher Stefan Zach.

Traditionell wird in Österreich bis März/April traditionell geheizt. Auch wenn noch ein bis zwei kühlere Wochen kommen würden, sei die Gas-Versorgung für private Haushalte definitiv sichergestellt. "Wir sind ja schon fast über den Winter drüber", sagt Zach.

Die EVN setzt beim Gas auf langfristige Bezugsverträge und speichert für ihre Kunden in österreichischen Speichern der RAG Gas ein. "Das machen andere Lieferanten schon lange nicht mehr, weil es teuer ist", so Zach. Die EVN will ihre Gasspeicher in den nächsten Monaten jedenfalls wieder auffüllen.

Russland lieferte auch in Konfliktsituation

Dass Russland als wichtigster Erdgaslieferant Österreichs - 80 Prozent des Gas kommt von dort - seine Erdgaslieferungen stoppen wird, glaubt man weder bei der E-Control noch bei der EVN. Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor kurzem versichert, die Erdgas-Lieferverträge für Europa jedenfalls weiter einzuhalten.

"Seit 1968 bezieht Österreich Erdgas aus Russland. Es gibt hier seit über 50 Jahren eine verlässliche Versorgung, die auch in Krisenzeiten funktioniert hat", sagt Zach. Lediglich technische Gebrechen bzw. die ukrainische Gaskrise 2006 hätten kurzfristig dazu geführt, dass weniger Gas in Österreich ankommt.

WIFO-Chef Gabriel Felbermayr sieht in Anbetracht des eskalierenden Konflikts in der Ukraine die Gefahr einer Rezession auf Europa zukommen: Bei kriegerischen Auseinandersetzungen und einem Abbruch der Gasversorgung für Europa aus Russland seien die bisher prognostizierten 5 Prozent Wirtschaftswachstum heuer "sicher nicht zu halten", sagte Felbermayr kürzlich im Klub der Wirtschaftspublizisten.

Alternativen zu russischem Gas nötig

Ob amerikanisches Flüssiggas (LNG) auf Schiffen, das im Hub in Rotterdam ins europäisches Gasnetz eingespeist wird, Wasserstoff, iranisches Erdgas oder Biogas aus überschüssigen Ökostrom im Sommer: der Konflikt heizt die Debatte um Alternativen zum russischen Gas in Politik und Wirtschaft neu an.

"Die Abhängigkeit von russischem Erdgas macht uns angreifbar", sagte Felbermayr. Wünschenswert wäre in dieser Hinsicht eine stärkere Diversifizierung bei den Energielieferanten. Da Projekte wie der Bau einer Mittelmeerpipeline nicht vorangetrieben wurden, stelle sich nun die Frage, wie stark andere OPEC-Länder im Ernstfall dazu in der Lage wären, ihre Produktion hochzufahren, meinte der Wifo-Chef. Fest stehe aber, dass Europa im Falle einer Invasion Russlands in der Ukraine auch bereit sein müsse, auf russische Gaslieferungen zu verzichten.