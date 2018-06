Im Vergleich zum Vorjahr gab es im Geschäftshalbjahr 2017/18 per 31. März einen wärmeren Winter – und der war es, der dem Niederösterreichischen Energieversorger EVN einen Umsatzrückgang bescherte. Der Umsatz reduzierte sich nämlich um 4,9 Prozent auf 1,246 Milliarden Euro. Auch das Konzernergebnis ging zurück, nämlich von 234 auf 229 Millionen Euro. Das Finanzergebnis war mit - 25,1 Millionen Euro quasi stabil. Das EBITDA, also der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, ging um 2,1 Prozent auf knapp 471 Millionen Euro zurück, das EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) stieg um 6,5 Prozent auf 340 Millionen Euro.

Wärmerer Winter ein Grund für Umsatzrückgang

Die Gründe für den Umsatzrückgang waren laut EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz ein wärmerer Winter, der Rückgang der thermischen Erzeugung, niedrigere Erlöse aus dem Erdgashandel, ein temperaturbedingter Rückgang in Südosteuropa und geringere Erlöse aus dem internationalen Projektgeschäft.

Was die Smart Meter, also die digitalen Stromzähler, angeht, so werde die EVN „frühestens im Herbst 2018“ mit der Ausrollung beginnen. Die Hardware sei nicht das Problem, wohl aber die Software, so EVN-Vorstand Franz Mittermayer – solange keine Datensicherheit gegeben ist, werde es keinen Roll-out geben.

Und das EU-Ziel, bis 2020 80 Prozent der Haushalte mit Smart Metern ausgestattet zu haben? „Das wird sich so nicht mehr ganz ausgehen“, erklärt Franz Mittermayer auf Nachfrage. Die EVN hatte ja geplant, bereits im Herbst des Vorjahres mit der Ausrollung der Smart Meter auf die niederösterreichischen Haushalte zu beginnen.

Zum Ausblick für das Gesamtjahr gehe die EVN von einer Rückkehr auf das Niveau im Schnitt der Geschäftsjahre 2015/16 und 2016/17 aus, so Szyszkowitz.