EVN verbucht 2021/2022 einen Umsatz von über 4 Milliarden Euro

“Wir haben in den letzten 100 Jahren noch nie so eine Entwicklung auf den Energiemärkten gesehen”, mit diesen Worten eröffnete EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz am Donnerstag die Budgetpräsentation des EVN-Jahresergebnisses 2021/2022 gemeinsam mit EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer. Das bestimmende Thema des Geschäftsjahres war die Energiekrise und die damit verbundenen Herausforderungen.

Die konjunkturellen Aufholeffekte nach der Covid-Pandemie, der Krieg in der Ukraine sowie geringere Erzeugungskapazitäten in französischen Atomkraftwerken führten kombiniert mit der geringen Wasserführung der Flüsse zu einem markanten Anstieg der Energiepreise in Europa und Österreich. Im vergangenen Geschäftsjahr lag die Heizgradsumme in allen drei Kernmärkten der EVN über dem langjährigen Durchschnitt, in Österreich aber darunter. Der durchschnittliche Börsenpreis für Erdgas unterlag, aufgrund der Unsicherheiten im Zusammenhang mit den laufenden Gaslieferungen, gravierenden Schwankungen und vervielfachte sich in der Berichtsperiode.

Umsatz um 69,6 Prozent gestiegen und Konzernergebnis um 35,6 Prozent unter Vorjahresniveau

Ein Blick in die Geschäftsbücher der EVN zeigt, dass sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 69,6 Prozent auf 4.062,2 Millionen Euro erhöht hat. Dies sei auf verschiedene Effekte zurückzuführen, zum Beispiel auf die stark angestiegenen Strompreise in Südosteuropa, die erhöhten Umsätze durch den Erdgashandel und auf einen Anstieg der Abrufe des Kraftwerks Theiß zur Netzstabilisierung. Die vor kurzem beschlossene Steuer auf Übergewinne sieht Szyszkowitz als “einen temporären Eingriff in einer temporären außergewöhnlichen Situation”.

Trotz des gestiegenen Umsatzes liegt das Konzernergebnis mit 209,6 Millionen Euro um 35,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Das liegt wiederum an den erhöhten Aufwendungen wie zum Beispiel die 2.278,2 Millionen Euro (im Vorjahr: 1.064,7 Millionen Euro) für Fremdstrombezug und Energieträger. Die Nettoverschuldung der EVN stieg um 53 Prozent auf 1.245,1 Millionen Euro an. In der kommenden Hauptversammlung wird ein Dividendenvorschlag von 0,52 Euro je Aktie eingebracht, was dem Vorjahresniveau entspricht.

Investitionen in erneuerbare Energien, Netzinfrastruktur und Wasserversorgung

Im Geschäftsjahr 2021/2022 lagen die Investitionen der EVN mit 564 Millionen Euro auf dem bisherigen Höchststand. Rund drei Viertel der Investitionen fließen in die Netzinfrastruktur, die erneuerbare Erzeugung und Wasserversorgung in Niederösterreich. Bei den Erneuerbaren beträgt die installierte Stromerzeugungskapazität insgesamt 771 Megawatt. Die erneuerbare Energie kommt zum Beispiel aus dem Windpark in Schildberg, in Palterndorf-Dobermannsdorf sowie in Großkrut-Altlichtenwarth. Derzeit befinden sich großflächige Photovoltaik-Anlagen in Trumau und Grafenwörth in Bau. Die Verbesserung der Versorgungssicherheit und -qualität der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich bildet weiterhin einen zentralen Investitionsschwerpunkt der EVN. Im März 2022 startete in Petronell-Carnuntum der Vollbetrieb der bereits fünften Naturfilteranlage im Versorgungsgebiet der EVN.

Anstieg an Informationsbedarf und PV-Anträgen auf Kundenseite

“Bei unseren Kundinnen und Kunden herrschte ein hoher Informationsbedarf durch die Energiekrise”, fasst EVN-Vorstandsdirektor Franz Mittermayer das Geschäftsjahr auf Kundenseite zusammen. In den EVN-Kundenservicecentern wurde ein Plus von 124 Prozent bei den Anrufen verzeichnet und die durchschnittliche Gesprächsdauer erhöhte sich von sechs Minuten auf 14 Minuten. Ein Anstieg sei auch bei den Anträgen für Photovoltaik-Anlagen deutlich zu beobachten, insgesamt gab es doppelt so viele wie im Vorjahr.

“Wir glauben, dass wir auch im nächsten Jahr ein solides Ergebnis erreichen”, sagt EVN-Vorstandssprecher Stefan Szyszkowitz. Für das Jahr 2023 erwarte er ein Konzernergebnis zwischen 190 und 250 Millionen Euro, ohne der Verbund Beteiligung. Die Investitionen werden weiterhin auf dem Niveau von rund 500 Millionen Euro bleiben.