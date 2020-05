Wer an den krisengebeutelten Tourismus denkt, der denkt zuerst an Hotels, Gastronomiebetriebe und Reisebüros samt deren Mitarbeitern. Beim Handel denkt man in erster Linie an große Geschäfte. Doch bei beiden Branchen gibt es Vergessene, die in der öffentlichen Wahrnehmung kaum präsent sind, die aber in Summe tausende Personen ausmachen, deren Existenzen stark bedroht sind. Die Rede ist von den Fremdenführern im Tourismus und den Marktfahrern im Handel.

Seit drei Jahren arbeitet etwa Stefan Hogatterer aus Blindenmarkt (Bezirk Melk) als Fremdenführer. Dafür pendelt er wie viele seiner gut 180 NÖ Kollegen nach Wien und hat eine kosten- sowie zeitintensive Ausbildung im Umfang von mehreren Semestern absolviert. Seit etwa zweieinhalb Jahren kann er von seinem Job auch hauptberuflich leben, seither seien Aufträge und Umsatz kontinuierlich mehr geworden, erzählt er.

Unsichere Zukunft sorgt für Angst

Jetzt ist er wie seine gut 2.000 Kollegen in ganz Österreich coronabedingt zum Nichtstun verdammt. Zwar dürfen Fremdenführer seit Kurzem wieder Gruppen von maximal neun Personen führen, allerdings hält sich das Interesse daran noch in Grenzen. Wie es jetzt weitergeht, und zwar so, dass man davon auch leben kann, das steht in den Sternen. „Die Frage ist: Wann läuft der Tourismus wieder an? Werden die Leute überhaupt fortfahren wollen?“, zählt Hogatterer auf. Diese Unsicherheit sei es, die unter den Fremdenführern große Angst auslöse.

„Jetzt wäre eigentlich die Hauptsaison der Fremdenführer“, bestätigt WKNÖ-Branchensprecherin Brigitte Pavlovic der NÖN. Zwischen Mai und Ende September würden die Fremdenführer rund 70 Prozent des Gesamtumsatzes eines Jahres erzielen. Um gerade jetzt bestmöglich auf das Angebot der Fremdenführer aufmerksam zu machen, haben die Fachvertreter in der WK ein eigenes Programm für den Besuch der NÖ Regionen samt eigener Broschüre ausgearbeitet, die jetzt an Reisebüros, Hotels und Gemeinden verteilt wird.

Marktfahrer leisten Überzeugungsarbeit

Ähnlich sorgengeplagt sind aktuell die Marktfahrer – also jene „fahrenden Verkäufer“, die mit ihren Ständen von Markt zu Markt fahren und etwa ihre Lebensmittel anbieten. Denn Märkte abzuhalten, ist aktuell zwar erlaubt – viele Bürgermeister würden aus Unwissenheit bereits weit im Vorfeld Märkte absagen, berichtet Ernst Barth, Obmann-Stellvertreter Markthandel in der WKNÖ. „Viele sind unsicher, weil sie die Märkte als Veranstaltungen ansehen, und für letztere gibt es ja ein Verbot.“

Märkte an sich können aber unter Auflagen durchgeführt werden. „Wir rufen daher jetzt alle Gemeinden durch und bitten sie, Märkte wie geplant abzuhalten.“ Außerdem gab es ein offizielles Schreiben der Wirtschaftskammer an alle Gemeinden. Die Bemühungen würden zwar erste Früchte zeigen, allerdings sei noch sehr viel Überzeugungsarbeit nötig, so Barth.

Die sei auch dringend nötig. Immerhin gibt es allein in NÖ rund 770 Marktfahrer, bundesweit sind es mehr als 4.600. Mehr als die Hälfte ist hauptberuflich als Marktfahrer tätig. Laut Barth sind mehr als 40 Prozent älter als 50 Jahre – sie können also nur sehr schwer auf einen anderen Job umsteigen.