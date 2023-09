Tage der offenen Tür: Über 40 NÖ Industriebetriebe laden ein

Was leistet die Industrie? Wo trifft man sie im Alltag? Welche Chancen bietet sie? Auf diese Fragen sollen Besucherinnen und Besucher während der Tage der offenen Tür der niederösterreichischen Industrie eine Antwort bekommen. Organisiert wird die mehrtägige Veranstaltung von der Industriellenvereinigung Niederösterreich (IV NÖ) und der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Unser Ziel ist es, einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglicher Werkshallen zu ermöglichen und zu erfahren, wie Produkte eigentlich entstehen“, erklärt IV NÖ-Präsident Thomas Salzer.

Helmut Schwarzl, Obmann der WKNÖ-Sparte Industrie, fügt hinzu: „Indem wir unsere Türen öffnen, wollen wir auch das Bewusstsein für die Bedeutung der Industrie in der Gesellschaft stärken und das Interesse an den vielfältigen Berufsfeldern und Ausbildungsmöglichkeiten in unserer Branche wecken.“ Als besondere Zielgruppe gelten also vor allem junge Menschen, die ihre Berufswahl möglicherweise noch nicht getroffen haben. Aus diesem Grund wird die Veranstaltung auch durch die Bildungsdirektion unterstützt.

3D-Drucker, Baggerfahren, Werksführungen und mehr

Von 27. bis 30. September lautet das Motto in mehr als 40 Produktionsbetrieben im Land „Enter to Win — Komm vorbei und sei ein Gewinner.“ Neben Betriebsführungen, dem Ausprobieren von High-Tech-Gadgets sowie einem speziellen Kinderprogramm wartet nämlich auch ein Gewinnspiel auf die Besucherinnen und Besucher.

Weitere Veranstaltungshighlights sind beispielsweise auch das Erleben eines 3D-Druckers bei der Baumit GmbH, die Möglichkeit zum Pflastern und Baggerfahren bei der Pittel+Brausewetter GmbH sowie eine exklusive Führung zum Thema „Wie aus der Zuckerrübe Zucker wird“ am Agrana-Standort in Tulln.

Weitere Informationen zu Standorten und Programm gibt es hier.