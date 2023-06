NÖ-Mobilfunkanbieter mischt in Großbritannien mit

Das Familienunternehmen, das mit seiner Mobilfunkmarke Spusu mittlerweile über eine halbe Million Kunden hat, wird in Großbritannien das renommierte EE-Netzwerk nutzen und den Briten zur Markteinführung zwei maßgeschneiderte Tarife anbieten: Der Tarif “spusu 30” wird für monatliche 14,90 Pfund angeboten und der Special Deal “spusu Unlimited” ist bis 29. Juni 2023 zu 19,90 Pfund anstatt 34,90 Pfund pro Monat erhältlich. Beide bieten Zugang zum 5G-Netz, Roaming in der Europäischen Union und Kompatibilität mit eSIM. Spusu garantiert bis 2024 die Preise, „um für Kunden in wirtschaftlich turbulenten Zeiten kontinuierliche Kostensicherheit zu gewährleisten“, heißt es in einer Aussendung.

„Wir blicken in eine starke und internationale Zukunft. Die Expansion in das UK ist für uns eine große Chance, um weiter zu wachsen und neue Märkte zu erschließen. Unabhängig vom Markt bleiben wir unserem Versprechen treu, dass ein Spusu-Kunde nie eine zu hohe Rechnung erhalten soll. Bei uns gibt es keine versteckten Kosten oder endlose Warteschleifen im Kundenservice – wir agieren transparent und stets auf Augenhöhe“, sagt Spusu-Gründer und Geschäftsführer Franz Pichler.

Mit einer eigenen Niederlassung in London soll der Support britischen Kunden sieben Tage pro Woche zu Verfügung stehen. Der Kundendienst wird über verschiedene Kanäle wie SMS, WhatsApp, Signal, Instagram, Facebook, sowie telefonisch erreichbar sein. Mit einer Reaktionszeit von unter zehn Sekunden bei der telefonischen Service-Linie setze Spusu in puncto Kundenfreundlichkeit neue Maßstäbe in der Branche, heißt es aus dem Unternehmen.

„Die Niederlassung vor Ort ermöglicht es uns, näher am Markt und unseren Kunden näher zu sein. Diese Investition zeugt von unseren langfristigen Absichten dort. Wir sehen großes Potential und sind gekommen, um zu bleiben“, sagt Pichler.