Handel: Interspar baut Onlinezentrale in NÖ

Hypermärkte wie Interspar gehörten in der Corona-Pandemie zu den Gewinnern. Vor allem in den Lockdowns habe sich das Konzept, in einem Supermarkt auf 3.000 bis 5.000 Quadratmetern alle Dinge des täglichen Bedarfs anzubieten, bewährt, erklärt Interspar-Geschäftsführer Johannes Holzleitner im NÖN-Interview: „Wir sehen an unseren Zahlen, dass unsere Kundinnen und Kunden gelernt haben, dass man bei Interspar vom Ei bis zum Schneebesen oder beispielsweise vom Tomatenpflänzchen bis zum Hochbeet wirklich alles bekommt.“

Elf Hypermärkte betreibt Interspar derzeit in Niederösterreich, fünf davon mit Restaurant. „Wir sind damit einer der größten Gastronomen Österreichs“, führt Holzleitner aus. In allen Restaurants sind Eier, Milch und Fleisch bereits heute zu 100 Prozent aus österreichischer Produktion. Ein zwölfter Hypermarkt entsteht derzeit in Gänserndorf. Weitere konkrete Expansionspläne hegt man derzeit nicht, meint Holzleitner. Aber: „Es gibt noch einige weiße Flecken im Land.“ Mindestvoraussetzung für einen neuen Standort ist ein Einzugsgebiet von über 50.000 Einwohnern. Modernisiert und aufgewertet werden soll jedenfalls der Interspar-Hypermarkt in der Daniel-Gran-Straße in St. Pölten.

Online-Trend hält auch ohne Lockdowns an

Beim Einkaufsverhalten selbst hat Corona deutliche Spuren hinterlassen: Die Nachfrage nach Fisch ist explodiert („viele haben in den Lockdowns zum ersten Mal selbst Fisch zubereitet“), vegane Produkte sind gefragter denn je und die Beliebtheit von regionalen und biologischen Produkten ist trotz der hohen Inflation ungebrochen – mit einem Umsatzplus der Spar-Natur*pur-Biolinie von 12 Prozent im Vorjahr.

Nachhaltig ist das Wachstum auch im Online-Segment. Der Umsatz in den Online-Shops weinwelt.at, des Lebensmittelonlineshops sowie des Onlineshops für Haushalt & Freizeit stieg im Vorjahr um 10 Prozent, 2022 hält der Trend auch ohne Lockdowns an. Den Ausbau des Online-Geschäfts will Interspar von Niederösterreich aus in Angriff nehmen: So wurde das ehemalige Hofer-Zentrallager in Loosdorf (Bezirk Melk) zum Onlineshop-Logistikzentrum für ganz Österreich ausgebaut. Ab Ende Mai werden von hier aus alle Produkte der Weinwelt sowie des Non-Foodbereiches ausgeliefert, 20 neue Arbeitsplätze wurden bereits geschaffen.