Künstliche Intelligenz kann persönliche Beratung nicht ersetzen

Die Digitalisierung bringt neben Fortschritten und Erleichterungen auch Herausforderungen mit sich. Technologische Entwicklungen und der Wunsch nach Sinn, Freiheit und Selbstständigkeit sind bestimmende Faktoren. Beim Symposium „Arbeitsmarkt in der Zukunft“ wagten Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Zukunftsforscher Daniel Cronin und Horst Grandits, Obmann der NÖ Versicherungsagenten, einen Blick in die Zukunft.

„Die Digitalisierung hat durch Corona einen großen Schub erfahren. Viele Betriebe haben in neue Anwendungen, Künstliche Intelligenz und vieles mehr investiert“, sagt Ecker. Auch in der Versicherungsbranche habe die Digitalisierung vieles umgekrempelt. „Die Aufgaben der Versicherungsagentin, des Versicherungsagenten sind im ständigen Wandel: Regulatorische Herausforderungen, neue Arbeitsformen, technische Prozesse und verändertes Kundenverhalten beschäftigen unseren Berufsstand jeden Tag“, sagt NÖ-Versicherungsagenten-Obmann Grandits. Sein Fazit: „Wie die Zukunft der Arbeitswelt für jeden Einzelnen aussehen wird, hat jeder selbst in der Hand: Mit Eigeninitiative und Engagement.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer NÖ, Zukunftsforscher Daniel Cronin und Horst Grandits, Obmann der NÖ Versicherungsagenten beim Symposium "Arbeitsmarkt in der Zukunft". Foto: Gerald Lechner

Künstliche Intelligenz erleichtert Bürokratie

Die Expertenrunde war sich in einer Sache einig: Dass die persönliche Beratung in der Versicherungsbranche bei den Kundinnen und Kunden weiterhin punkten wird. Diese würden auf Know-how vor Ort vertrauen. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz würde aber schon den Verwaltungs- und Büroaufwand verringern. „So bleibt uns künftig als ,Versicherer vor Ort‘ mehr Zeit für die Beratung beim Kunden“, so Grandits.

Land und Kammer fördern Digitalisierungs-Projekte

Um die niederösterreichischen Unternehmen in Sachen Digitalisierung auch zu unterstützen, hat die Wirtschaftskammer NÖ gemeinsam mit dem Land NÖ Anfang des Jahres wieder neue Fördermittel für die Digitalisierungsförderung „digi4Wirtschaft“ bereitgestellt. Zusätzlich seien die Technologie- und InnovationsPartner (TIP), das gemeinsame Innovationsservice des Landes NÖ und der WKNÖ, ein wichtiger Ansprechpartner für Projektideen.

„Und mit dem Portal (it-safe.at) hat die Sparte Information und Consulting österreichweit eine Informationsdrehscheibe geschaffen, die über Cybersicherheit informiert – von der Prävention bis hin zur Reaktion“, sagt der WKNÖ-Präsident.