Aktuell liest und hört man wieder sehr oft vom Fachkräftemangel. Wie sieht die Situation in der NÖ Industrie aus?

Thomas Salzer: Die aktuelle Lage droht sich noch weiter zu verschärfen. Bereits jetzt haben mehr als acht von zehn Industrieunternehmen Probleme beim Rekrutieren von Personal im Bereich Technik und Produktion sowie Forschung und Entwicklung. Die generelle Tendenz geht – bedingt durch Megatrends wie Automatisierung, Digitalisierung, Globalisierung – zu höher qualifizierter Tätigkeit. Das ist aber nicht mit erhöhter Nachfrage nach Akademikern gleichzusetzen, sondern betrifft eher Fachkräfte mit Lehr-/Fachschul- oder BHS-Abschluss.

Wo gibt es die größten Mängel an qualifizierten Fachkräften?

Salzer: Die Ausmaße variieren je nach Branche und Region. Dank einer Umfrage der Industriellenvereinigung kann ich jedenfalls sagen, dass jedes zweite Unternehmen damit rechnet, dass die Nachfrage nach HTL-Absolventen weiter steigen wird. Generell sind Fachkräfte aus den MINT-Fächern, also aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, besonders gefragt. Das betrifft alle Ausbildungslevels, also Fachkräfte mit Lehrabschluss, HTL-Matura, FH- oder Uni-Abschluss. Immer mehr Stellen im MINT-Bereich können einfach nicht besetzt werden.

Bei der Lehrlingssuche beklagen viele Unternehmer, dass die Qualität der Bewerbungen zu wünschen übrig lässt. Was sind die Gründe dafür?

Salzer: Leider gibt es einen Akademisierungstrend – das heißt, Eltern glauben zunehmend, dass ihre Kinder eine Matura und ein Studium absolvieren müssen, um später einen guten Arbeitsplatz zu bekommen. Ein Studienabschluss ist aber noch lange keine Jobgarantie und ebenso keine Garantie für ein gutes Einkommen. Im Gegenteil, ein Mechatronik-Lehrling verdient direkt nach seiner Ausbildung meistens mehr als so mancher Hochschulabsolvent.

Wie kann die Lehrausbildung in der Industrie wieder attraktiver werden?

Salzer: Wir müssen die Karrierechancen noch deutlicher aufzeigen. Außerdem müssen wir so früh wie möglich damit beginnen, das Interesse für Technik und Naturwissenschaften zu wecken – am besten schon im Kindergarten! Vor allem junge Frauen entscheiden sich leider immer noch zu selten für technische Berufe, obwohl sie hier bessere Verdienst- und Aufstiegschancen hätten. Und es braucht mehr Bewusstsein über die Verdienstmöglichkeiten in der Industrie – schließlich sind die Grundgehälter laut Kollektiv verträgen deutlich höher als im Handel und Gewerbe. Auch gegenüber den Eltern müssen die Karrierechancen noch mehr betont werden. Schließlich hat in den knapp 1.000 niederösterreichischen Industrieunternehmen ein guter Teil der heutigen Führungskräfte als Lehrling begonnen.

Greift man auch auf Fachkräfte aus dem Ausland zurück?

Salzer: Da es so etwas wie unsere HTL-Ausbildung und großteils auch die Lehrausbildung in dieser Form nur in Österreich gibt, ist es meist nur schwer möglich, passende Fachkräfte aus dem Ausland zu finden. Außerdem leiden Nachbarländer wie Deutschland oder Tschechien selbst an einem akuten Fachkräftemangel.

Was muss passieren, damit Produktionsbetriebe nicht ins oft günstigere Ausland abwandern?

Salzer: Die günstigsten Anbieter werden wir im Vergleich zu anderen Ländern nicht mehr werden, dafür müssen wir die besten werden. Und das schaffen wir eben nur mit gut ausgebildeten Fachkräften. Im weltweiten Wettbewerb müssen aber auch die Spielregeln passen. Daher bin ich froh, dass es seit dem Vorjahr ein moderneres Arbeitszeitgesetz gibt, das etwas mehr Flexibilität zulässt. Schließlich werden internationale Aufträge auf Wunsch der Kunden immer kurzfristiger erteilt. Da ist es wichtig, auf Schwankungen besser reagieren zu können – sonst geht der Auftrag vielleicht an die ausländische Konkurrenz verloren.