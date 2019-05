Die Digitalisierung ist in aller Munde. Wie entwickelt sich das Leuchtturmprojekt Haus der Digitalisierung weiter?

Petra Bohuslav: Mit dem Haus der Digitalisierung, das von unserer Wirtschaftsagentur ecoplus im Auftrag der Geschäftsstelle für Digitalisierung im Land umgesetzt wird, haben wir ein einzigartiges Netzwerk in Niederösterreich geschaffen, das alle Digitalisierungsprojekte bündeln und präsentieren soll. Kürzlich wurde das Projekt von der Europäischen Union als einer von 30 Digital Innovation Hubs ausgewählt, um beim Programm DIHELP mitzumachen. Das ist eine schöne Auszeichnung, die belegt, dass wir mit dem Haus der Digitalisierung zu den Vorreitern in Europa aufgeschlossen sind. In den nächsten Monaten geht es darum, dass unsere Community unter www.virtuelleshaus.at weiter wächst. Ich lade daher alle Unternehmer ein: Schauen Sie vorbei!

Der Tourismus ist in Niederösterreich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor, dabei spielen auch die niederösterreichischen Berge eine gewichtige Rolle. Wie geht es hier weiter?

Bohuslav: Wir haben in Niederösterreich zwar nicht die größten, aber sie zählen mit Sicherheit zu den schönsten Bergen des Landes. In die NÖ Bergerlebniszentren haben wir in den vergangenen Jahren kräftig investiert. Denn wir wissen, aufgrund des Klimawandels können wir uns nicht auf schneereiche Winter verlassen, daher bauen wir unsere Bergbahnen zu Ganzjahresattraktionen aus. Dadurch konnten die Besucherzahlen in Mönichkirchen-Mariensee, bei den Annabergerliften, den Ötscherliften, am Hochkar und in St. Corona am Wechsel im Sommer von rund 59.000 im Jahr 2013 auf fast 200.000 im Jahr 2018 gesteigert werden. Heuer wollen wir den Sommerbetrieb am Annaberg starten und beginnen den Bau einer

Zipline, mit der wagemutige Kinder ab acht Jahren und Erwachsene ins Tal rasen können. Zusätzlich können wir den Besuchern mit unseren touristischen Angeboten für den „Bergsommer 2019“ insgesamt ein wirklich breites und abwechslungsreiches Angebot anbieten.

Bei der bekannten Start-up-Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“ sind auch viele niederösterreichische Jung-Unternehmen dabei. Gibt es dafür ein Erfolgskonzept?

Bohuslav: Wir haben in Niederösterreich ein kostenloses, maßgeschneidertes Angebot an Business Know-how, Workshops und Coaching. Und bereiten die Jung-Unternehmer mit Pitch-Trainings und eigenen Wettbewerben auf ihre großen Auftritte vor. Besonders Innovative gewinnen z. B. den riz up GENIUS Ideen- und Gründerpreis und finden sich später im renommierten Forbes-Magazin wieder, wie das Start-up „Linx4“. Präsentieren sich – wie „Shared Sheep“ mit ihrer Schafpatenschaft – beim 1. riz up Jung-Unternehmer-Stand auf einer Publikumsmesse in der Arena Nova. Oder gewinnen – wie das Energie-Effizienz-Unternehmen

„e-friends“ – beim riz up Best Business Award. Mit riz up,

accent, Tecnet und Partnern haben wir ein tolles Start-up-Ökosystem für alle Geschäftsideen – vom Start bis zum Wachstum! Und diese breite Unterstützung zeigt offensichtlich Wirkung!

Noch nie gab es mehr Betriebsansiedlungen in Niederösterreich als im Vorjahr. Warum war 2018 so ein erfolgreiches Jahr?

Bohuslav: Das großartige wirtschaftliche Wachstum unseres Bundeslandes im Vorjahr war ein wesentlicher Faktor, warum unsere Wirtschaftsagentur 120 Betriebe dabei unterstützen durfte, 1.506 Arbeitsplätze neu zu schaffen oder zu sichern. Es zeigt einmal mehr, dass Niederösterreich ein guter Boden ist, um wirtschaftlich tätig zu sein und dass Betriebe von den Rahmenbedingungen, die dieser Standort bietet, überzeugt sind. Die Verfügbarkeit von vergleichsweise preiswerten Betriebsflächen, unsere gute Infrastruktur bei Straße und Schiene und die praxisnahen Bildungseinrichtungen sind die Hauptmotive von Investoren, sich

in Niederösterreich niederzu-

lassen.

Der Export ist der Wachstums motor der NÖ Wirtschaft. Wo setzt das Land hier aktuell die Schwerpunkte?

Bohuslav: Die aktuellsten Exportstatistiken vom ersten Halbjahr 2018 haben Niederösterreichs Exportwirtschaft Wachstumsraten von über acht Prozent ausgewiesen. Das ist ein beeindruckender Wert. Heuer setzen wir gemeinsam mit unserer Internationalisierungsagentur ecoplus International, der WKNÖ und der IVNÖ auf den Fernmarkt China und den neuen Nahmarkt Frankreich. Hier wollen wir Betriebe besonders intensiv unterstützen, auf diesen Märkten aktiv zu werden, weil wir hier noch großes Wachstumspotenzial sehen.