Expertenmeinung Kann Österreich Klimaneutralität erreichen?

Lesezeit: 3 Min

Dmitriy Torner Foto: zVg

Ö sterreichische und internationale Experten sehen die vollständige Klimaneutralität Österreichs bis 2040 als Realität an. Sie betonen die Bedeutung der konsolidierten Position der EU-Länder bezüglich der Herangehensweise an die wichtigsten Legislativvorschläge des Ende Juni verabschiedeten „Fit for 55“-Pakets.