Digitale Zukunft: Künstliche Intelligenz als Game Changer

Eine Expertinnen- und Expertenrunde traf sich auf Einladung der Information &Consulting-Landessparten Niederösterreich, Wien und Burgenland, um die Chancen des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) für Unternehmen zu besprechen. „Mit ChatGPT ist uns allen so richtig bewusst geworden, welches Potenzial in der KI steckt. Die enorme Leistungsfähigkeit von KI-Algorithmen wird es uns ermöglichen, komplexe Probleme besser zu lösen, effizientere Entscheidungen zu treffen und neue innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln“, betont Ingeborg Dockner, Obfrau der Sparte Information & Consulting in der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ).

Der Geschäftsführer des Bundesverbandes für KI in Deutschland, Daniel Abbou, beleuchtete bei dem Zusammentreffen unter anderem die Frage, welchen Beitrag die KI zur Lösung zentraler Herausforderungen der Zukunft leisten kann: „Künstliche Intelligenz ist bereits heute ein unbestrittener Game-Changer. Das Potenzial von KI, insbesondere für Wirtschaft und Industrie, ist aber noch immer enorm. In Bereichen wie Mobilität und Energie versprechen KI-Anwendungen signifikante Emissionseinsparungen und sind damit ein zentrales Instrument, um die im European Green Deal verankerten Klimaziele zu erreichen.“

Laut Abbou könne KI sowohl im Kampf gegen den Klimawandel als auch beim Lösen vieler aktueller Herausforderungen unterstützen. „Sei es als Instrument zur Bekämpfung des Fachkräftemangels, zur Entlastung des Gesundheitssektors oder auch zur Sicherung der digitalen Souveränität Europas – KI ist zweifellos der Game-Changer unserer Zeit“, betont Abbou.

Europa hat noch Potenzial im Bereich der Künstlichen Intelligenz

Auch Jeannette Gorzala, Mitglied des Europäischen KI-Forums, nahm an der Runde der WKNÖ teil. „Europa kann seine Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität im Bereich KI stärken, indem es auf klare und effektive Regulierung, Entwicklung von Standards und verstärkte Zusammenarbeit setzt. Regulierung gewährleistet ethische und verantwortungsvolle KI-Anwendungen, die nach europäischen Werten designt und dadurch von Nutzerinnen und Nutzern präferiert werden“, erklärt die Expertin.

Gorzala betont außerdem, dass Zusammenarbeit über nationale Grenzen hinweg sowie zwischen Unternehmen, Forschung und der öffentlichen Hand den Fortschritt beschleunigen könnten. „Abschließend müssen alle diese Maßnahmen durch die notwendigen Investitionen zur Erhöhung der Standortattraktivität, die Schaffung von Anreizen für Risikokapitalinvestments und die Vereinfachung von Förderprogrammen begleitet werden“, fordert Gorzala.

WIFI Niederösterreich bietet KI-Akademie an

Christoph Pasching, Geschäftsführer der Brantner Digital Solutions GmbH in Krems, macht im Zuge des Treffens auch auf die „Rohstoffe von morgen“ aufmerksam. „Wir als Brantner green solutions sind davon überzeugt, dass der Einsatz von aktueller und zukünftiger KI-Technologie gerade auch in der Entsorgungswirtschaft helfen kann, wichtige Kreisläufe zu schließen. Die Abfälle von heute sind die Rohstoffe von morgen“, so Brantner. Laut dem Experten, müssten die Rahmenbedingungen für solche Entwicklungen aber von den obersten Stellen mitgetragen werden. „Die richtige Balance zwischen Nutzen und Missbrauch zu finden, ist aufgrund der Schnelllebigkeit einer solchen Technologie sicherlich eine Herausforderung, an der es jedoch langfristig nicht scheitern wird.“

Die Vielzahl möglicher Anwendungsfelder der Künstlichen Intelligenz und das große wirtschaftliche Potenzial beleuchtet auch die KI-Akademie des WIFI Niederösterreich. Dabei werden Kenntnisse und Kompetenzen vermittelt, um all diese Optionen effektiv für eigene Projekte zu nutzen und so, national und international wettbewerbsfähig zu sein. Details auf www.noe.wifi.at