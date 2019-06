Anita Kiefer

Im Stadtteil Confluence in Lyon ist ein fahrerloser Bus des Herstellers Navya bereits im Einsatz, auch in der Seestadt Aspern in Wien gibt es ein solches Modell seit kurzem. Bei einer Probefahrt in Lyon: Die gesetzlich vorgeschriebene Busbegleitperson (von links) mit Industriellenvereinigung NÖ-Präsident Thomas Salzer, Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav und Wirtschaftskammer NÖ-Vizepräsident Christian Moser.