Platz neun und Platz 15 belegen die Staaten Frankreich und China aktuell in der Liste der wichtigsten Exportnationen für Niederösterreich. Da gibt es noch „Luft nach oben“ und viel Potenzial zu heben, wie Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (VP) feststellt.

Und genau das soll im kommenden Jahr passieren: Im Rahmen der Exportstrategie des Landes Niederösterreich, im Zuge derer alle diejenigen Auslandsmärkte verstärkt bearbeitet werden sollen, in denen die Wirtschaftskammer mit ihren Außenwirtschaftsstellen nicht so stark vertreten ist, stehen für 2019 der Nahmarkt Frankreich und der Fernmarkt China am Programm.

Die Ziele: Die Warenexporte nach Frankreich sollen von aktuell 725 Millionen Euro pro Jahr auf 815 Millionen Euro gesteigert werden, jene nach China von 400 auf 500 Millionen Euro.

Im Zuge der Exportstrategie des Landes wurden in der Vergangenheit bereits Märkte wie Russland, die Vereinigten Arabischen Emirate, Rumänien und die Türkei bearbeitet. Bei Russland und der Türkei wurden die Ziele aufgrund der politischen Turbulenzen der Vergangenheit zwar nicht erreicht, so Bohuslav – mit der Entwicklung der übrigen Märkte sei man aber zufrieden.

Im ersten Halbjahr des kommenden Jahres wird die Landesrätin gemeinsam mit einer Wirtschaftsdelegation Frankreich und China bereisen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Industriellenvereinigung Niederösterreich unterstützen die Strategie.

Im Jahr 2017 hat Niederösterreichs Wirtschaft übrigens Warenexporte in Höhe von 21,8 Milliarden Euro verzeichnet. Für das laufende Jahr geht Bohuslav davon aus, diesen Wert „zumindest zu halten, wenn nicht sogar zu übertreffen“.