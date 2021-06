Große Bedeutung für das Corona-Comeback und generell für den blau-gelben Wirtschaftsstandort hat der Export: Er trage 50 Prozent zum Bruttoregionalprodukt bei und sichere jeden vierten Arbeitsplatz, sagen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (beide ÖVP). Aktuell würden rund 10.000 NÖ-Betriebe primär im Wert von rund 22,5 Milliarden Euro exportieren. Die Top-Exportmärkte sind Deutschland, Ungarn und Italien. Am häufigsten gehen u.a. elektronische Geräte, mineralische Brennstoffe sowie Eisen- und Stahlwaren ins Ausland. Nun will das Land in Kooperation mit der Wirtschaftsagentur ecoplus und der Wirtschaftskammer durch eine Messe-Förderung und Beratungsleistungen die Zahl der Exporteure steigern.

"Es gibt nur einen einzigen Weg aus der Krise: Investieren, investieren und investieren!", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Im Ringen mit der Pandemie übernahm das Land Niederösterreich bisher Haftungen und Förderungen in der Höhe von 900 Millionen Euro. Um 3,5 Prozent soll Niederösterreichs Wirtschaft dieses Jahr noch wachsen. In 2022 werden es dann 4,1 Prozent sein, prognostizieren Wirtschaftsforscher. Das sei eine "sehr erfreuliche Prognose" und zeige, dass Niederösterreich am richtigen Weg zum Comeback der heimischen Wirtschaft sei, ist Mikl-Leitner überzeugt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (links) und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker präsentierten die neue Export- und Internationalisierungsstrategie 2027. Usercontent, NLK Filzwieser

Im Rahmen der "Export- und Internationalisierungs-Strategie 2027" will das Land ab Oktober mit einer halben Million Euro erstmalige Messeauftritte von NÖ-Unternehmen fördern und sie beim ersten Schritt ins Ausland unterstützen.. Kosten bis zu 10.000 Euro können eingereicht und ein Zuschuss von maximal 30 Prozent abgeholt werden. Zu den Kosten zählen beispielsweise ein Teil der Standgebühr oder gewisse strategische Vorbereitungen. Speziell Newcomer unter den Klein- und Mittelständern ohne Erfahrung, aber mit großem Potential sollen zum Exportgeschäft motiviert werden.

Unternehmen, die bereits im Exportgeschäft tätig sind und in Grenzländer exportieren, sollen unterstützt werden den EU-Binnenmarkt zu erschließen. Top-Player unter den NÖ-Betrieben sollen angeregt werden, auch außerhalb der EU das Exportgeschäft voranzutreiben.

Es habe sich gezeigt, dass Firmen, die auf mehreren Märkten tätig sind, resilienter sind. "Diversität schützt vor Krisen und senkt die Abhängigkeit", sagt Mikl-Leitner. Viele digitale Vertriebskanäle haben sich auch im Exportgeschäft ganz neu entwickelt. Das Land setze generell in Zukunft mehr auf Individualisierung bei der Förderung für Wirtschaft und Industrie, denn "ein Hidden Champion braucht etwas anderes als ein Weltmarkführer", sagt Mikl-Leitner.

Fünf ecoplus-Auslandsbüros werden geschlossen

Neben der Landesförderung für Messeauftritte soll die Wirtschaftsagentur ecoplus erste Anlaufstelle für die Exportgeschäfts-Beratung in Niederösterreich sein. Die fünf ecoplus-Auslandsbüros in Tschechien, Ungarn, Polen, Slowakei und Rumänien hingegen, die 17 Jahre lang seit der EU-Osterweiterung Dreh- und Beratungsstelle für NÖ-Unternehmen waren, sollen im Laufe des Jahres geschlossen werden. Dadurch werden 380.000 Euro eingespart, sagt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Ihre Rolle und Arbeit sollen die über Außenwirtschafts-Stützpunkte der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) übernehmen.

Seit der Gründung der Vorgängerorganisation der Wirtschaftskammer unter Julius Raab hätte der Export und die Außenwirtschaft immer eine tragende Rolle gespielt, sagt WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. "Die rund 100 Außenwirtschaft-Stützpunkte in über 70 Länden bieten eine grenzenlose Unterstützung für den Export", sagt Ecker. Sie seien ein "verlässlicher Rückhalt und Partner für den Sprung über die Grenzen." Zu den Leistungen der WKO-Außenwirtschafts-Stützpunkte zählen unter anderem Kontakte für Unternehmen zu vermitteln, beim Marktauftritt zu helfen, neue Zielgruppen zu erkennen und passende Vertriebswege und Lieferanten zu finden.