Extreme Nachfrage bei Brennholz, Pellets und Co. hält an

Brennholz wurde in den letzten Wochen zur Mangelware auf dem heimischen Holzmarkt. Immer wieder ist die Rede vom „Brennholz hamstern“. „Die Menge an Brennholz, die üblicherweise innerhalb von einem Jahr gekauft wird, wird jetzt in zwei Monaten benötigt“, erläutert Franz Fischer, Obmann des niederösterreichischen Waldverbandes.

Dass sich diese Rechnung nicht ausgehen kann, liegt für den Experten auf der Hand. Da weiches Brennholz mindestens ein Jahr trocknen muss und hartes Brennholz sogar zwei Jahre zum Trocknen braucht, könne der derzeitige Engpass nicht umgehend ausgeglichen werden. Es brauche laut Fischer schlicht und einfach eine gewisse Vorlaufzeit.

Ausreichend Holz aus Niederösterreichs Wäldern

Die enorme Nachfrage kam für die Branche überraschend. Darauf war man nicht vorbereitet. „Wenn man sich das Große und Ganze anschaut, haben wir in Niederösterreich grundsätzlich genug Holz. Und außerdem wächst in Niederösterreichs Wäldern nach wie vor mehr Holz nach als genutzt wird“, entwarnt Fischer.

Der Holzexperte sieht neben den aktuell steigenden Preisen das Hauptproblem vor allem im Arbeitskräftemangel. „Brennholzerzeugung ist mit viel Handarbeit und Aufwand verbunden. Diese Arbeit wollen leider nur wenige machen“, so Fischer.

Preise sind drastisch gestiegen

Die Preise für Scheitholz und Hackschnitzel steigen aufgrund der steigenden Preise bei Öl und Gas - und auch wegen der Hamsterei, der hohen Nachfrage. Beim Brennholz sei der Preis zwischen 30 und 50 Prozent gestiegen, wobei man hier zwischen bäuerlichen Holzproduzenten und Marktanbietern unterscheiden müsse. Und auch bei den Hackschnitzeln könne man bereits von einer rund 20-prozentigen Preissteigerung ausgehen.

Der Preis der Pellets ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 66 Prozent gestiegen. Foto: Shutterstock/Mr_Mrs_Marcha

Ähnlich geht es der Pellets-Branche, die sich mit einer aktuellen Preissteigerung von rund 66 Prozent ebenfalls auf einem Rekordniveau befindet. Die Gründe dafür sieht man beim Fachverband Pro Pellets Austria vor allem in den steigenden Produktionskosten sowie der Tatsache, dass viele Haushalte derzeit auf Pellets-Heizungen umsteigen wollen.

Man gehe unter anderem auch aufgrund des Krieges in der Ukraine in diesem Jahr von einem Mehrbedarf von rund 2,5 Millionen Tonnen Pellets in ganz Österreich aus. Um die Versorgungssicherheit erhöhen zu können, ist in Österreich die Eröffnung von elf neuen Pelletierwerken geplant. Derzeit gibt es bundesweit 40 aktive Pelletierwerke. „In den nächsten Monaten ist dennoch keine Entspannung der Preissituation zu erwarten“, heißt es bei Pro Pellets Austria.

Kein Grund zur Panik

Trotz der aktuell angespannten Situation am Energiemarkt seien Panikmache und Hamsterei laut Fachgruppenobmann der NÖ-Energiehändler Oliver Eisenhöld nicht notwendig. „Für private Haushalte und kritische Infrastruktur wie der Landwirtschaft wird es ausreichend Treibstoffe und Heizmittel geben“, so der Energieexperte. Es komme lediglich zu längeren Lieferzeiten, wenn so viele Kunden gleichzeitig ihre Heizmittel bestellen.