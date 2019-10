Einmal im Jahr treffen einander Niederösterreichs Trafikanten, um sich über die Situation der Branche auszutauschen, neue Ideen zu besprechen und neue Erlösmöglichkeiten auszuloten. Am Samstag fand der diesjährige Fachgruppentag der NÖ Trafikanten im Veranstaltungszentrum Z2000 in Stockerau statt.

Zentrales Thema dabei war zum einen die Weiterentwicklung des Rauchwaren-Sortiments. Für Josef Prirschl, Obmann des Bundesgremiums der Tabaktrafikanten in der Wirtschaftskammer (WK) und Trafikant aus Pöchlarn, ist klar: „Alles, was Rauchersatz ist, soll in den Trafiken zu finden sein.“ Sein Stellvertreter Otmar Schwarzenbohler aus St. Pölten ergänzt: „Wir haben das Monopol auf Tabak, und das wird auch noch lange so sein. Aber neue Produkte bringen uns auch neue Chancen: Wir müssen mit den Menschen, die von der Zigarette wegwollen, reden, sie beraten und sie damit als Kunden binden“, ist er überzeugt.

Außerdem sollen den Kunden die vielen digitalen Angebote der Trafikanten – von Gutscheinkarten bis hin zu Eventtickets – näher gebracht werden, denn die seien den wenigsten bekannt, sind sich die Tabaktrafikanten einig. „Es gibt viele Kunden, die auf diesem Gebiet Beratung brauchen“, sagt der Obmann des Landesgremiums Peter Schweinschwaller, Trafikant aus Haag. Mit einer eigenen Kampagne mit dem Titel „Digital lokal. Ideal!“ soll darauf auch in NÖ flächendeckend aufmerksam gemacht werden.

Beim Thema Jugendschutz möchten sich die Trafikanten als verantwortungsbewusste Händler von sensiblen Produkten positionieren. Mit Kontrollen will man dabei sicherstellen, dass sich die Trafikanten auch an die Jugendschutz-Vorgaben halten.

Das generelle Rauchverbot in der Gastronomie, das mit 1. November in Kraft treten wird, berührt die Trafikanten hingegen nur wenig. Dieses schade vor allem den Gastronomiebetrieben, so der Tenor am Fachgruppentag der Niederösterreichischen Trafikanten.

Was sich sonst noch an aktuellen Themen bei den Trafiken tut: Seit kurzem gibt es ein neues Modell zur Berechnung des Ablösewerts eines Tabakfachgeschäfts, entwickelt von Romuald Bertl, Leiter der Abteilung für Unternehmensrechnung und Revision an der Wirtschaftsuniversität Wien. Mit diesem Modell kann der Unternehmenswert für den Nicht-Monopol-Bereich unter Berücksichtigung der Ertragslage einer Trafik berechnet werden. Dies war bisher nicht möglich.

Per 31. Dezember 2018 gab es in NÖ übrigens 426 Tabakfachgeschäfte und 815 Tabakverkaufsstellen. Laut Auskunft der NÖ Trafikanten in der WKNÖ ist diese Zahl aktuell stabil.