Land, Wirtschafts- und Arbeiterkammer wollen Image der Lehre stärken

Eine duale Ausbildung in Form von einer Lehre bringt viele Vorteile für junge Menschen, sind sich Landesrat Jochen Danninger (ÖVP), Wirtschaftskammer NÖ Präsident Wolfgang Ecker und Arbeiterkammer NÖ Präsident und ÖGB NÖ Vorsitzender Markus Wieser bei einer Pressekonferenz am Montagvormittag einig.

“Ich bekomme immer wieder von Unternehmen bestätigt, dass die Lehre ein wesentlicher Baustein gegen den Mitarbeitermangel ist”, sagt Ecker. Ein Mangel an Arbeits- und Fachkräften sei in allen Branchen zu beobachten. In Niederösterreich sind aktuell rund 20.000 Stellen offen, davon sind 1.341 Lehrstellen. Die Anzahl der offenen Lehrstellen hat sich im Vergleich zum Jahr 2019 verdoppelt. Die Anzahl der Lehrlinge und der Lehrbetriebe ist im Land im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen.

Eltern sehen Lehre bei eigenen Kindern kritisch

Trotzdem scheint die Lehre einige Image-Probleme zu haben, vor allem bei den Eltern der Schülerinnen und Schülern. Die 14 bis 15-Jährigen lassen sich bei der Entscheidung, wie der Bildungsweg nach der Pflichtschule weitergehen soll, oftmals von den Eltern beeinflussen. Laut einer AK Studie finden 70 Prozent der befragten Eltern die Lehre gut, aber nicht bei den eigenen Kindern. “Die Lehre hat vielfach den Ruf, dass sie nicht gut bezahlt ist, aber das ist falsch. Gerade in jungen Jahren, wenn man Geld für die erste eigene Wohnung oder für das erste eigene Auto braucht, kann man mit einer Lehre dafür gutes Geld verdienen”, betont Danninger.

Möglichst früh mit Berufsorientierung ansetzen

Das Land NÖ und die Sozialpartner setzen in Zusammenarbeit weitere Maßnahmen, um den Schülerinnen und Schülern möglichst früh zu zeigen, welche Möglichkeiten eine Lehre für sie eröffnet. Dazu zählt zum Beispiel die App “botogo” für Jugendliche sowie auch Eltern zur Berufsorientierung mit Informationen zu Berufsbildern und offenen Schnuppertagen in Betrieben in der Nähe. “Je früher Kinder mit der Arbeitswelt in Berührung kommen, desto eher entscheiden sie sich für eine duale Berufsausbildung. Der direkte Kontakt zu Betrieben ist auch für Eltern eine wichtige Möglichkeit, um eventuelle Barrieren in den Köpfen abzubauen”, erläutert Wieser. Ein wichtiger Ansatzpunkt aus seiner Sicht sei es auch, Pädagoginnen und Pädagogen im Bereich der Berufsorientierung zu schulen, um diese von der 5. bis zur 8. Schulstufe verpflichtend durchzuführen.

Vom Lehrling zur Unternehmerin

Mittlerweile ergeben sich mit der Lehre verschiedene Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten durch die Lehre mit Matura, Meister- und Befähigungsprüfungen. Die ausgebildete Rauchfangkehrer-Meisterin Janine Petermann aus dem Bezirk St. Pölten Land zeigt, was mit einer abgeschlossenen Lehre alles möglich ist. Nachdem sie die Meisterprüfung abgelegt hatte, schloss sie ein Masterstudium an der Donau-Universität Krems an.

Seit 14 Jahren arbeitet Janine Petermann als Rauchfangkehrerin und erweitert dabei ihr Fachwissen regelmäßig. Foto: Barbara Pullirsch

“Ich kann jedem Jugendlichen empfehlen, eine Lehre zu machen. Man verdient gut und hat viele Weiterbildungsmöglichkeiten”, so Petermann. Sie erfüllt sich demnächst mit einer Übernahme eines Rauchfangkehrer-Betriebs den Wunsch eines eigenen Unternehmens.