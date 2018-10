„Österreich braucht nicht nur Akademiker, sondern auch viele Handwerker“, so WK-Bundesspartenobfrau Renate Scheichelbauer-Schuster, die damit das Konzept einer neu gegründeten Initiative zusammenfasst: Namhafte Unternehmen starteten „zukunft.lehre.österreich.“. Erklärtes Ziel der Initiative: Künftig soll die Hälfte aller 15-Jährigen eine Lehre beginnen.

Gleichzeitig will man den Ruf einer Fachausbildung verbessern. 60 Prozent aller ostösterreichischen Jugendlichen schätzen eine Lehre bislang nämlich als weniger attraktiv ein – die größten Karrierechancen malen sie sich mit einem Studienabschluss aus, wie eine Studie vom market Institut ergab.

Lehrlingsplattform und Lehrabsolventenverband sollen 2019 starten

Es gelte, diese Annahmen zu widerlegen. Allein in Österreich würden sonst im Jahr 2030 über 500.000 Fachkräfte fehlen, was einen Produktivitätsverlust von rund 55 Milliarden Euro zur Folge hätte, so Werner Steinecker, Präsident der Initiative.

2019 sollen ein Lehrabsolventenverband sowie eine Lehrlingsplattform gestartet werden. Zudem werde man in Schulen für die Lehre werben. Auf politischer Ebene will man sich für eine flexiblere Gesetzgebung zur dualen Ausbildung einsetzen.