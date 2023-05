Wolfgang Ecker über den Arbeitsmarkt: „Mutig neue Wege gehen“

NÖN: Die Arbeitsmarktprognosen sind düster: In NÖ sind zusätzlich 60.000 Stellen bis 2040 unbesetzt. Welche Lösungen gibt es, um diesem Szenario entgegenzusteuern?

Wolfgang Ecker: Die eine Lösung, damit unsere Betriebe ausreichend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, gibt es nicht. Wir brauchen einen Mix aus kurzfristigen Abfederungsmaßnahmen und weiteren mittel- sowie langfristigen Lösungen. Zu diesen Mix gehört die Steuerbefreiung von Überstunden genauso wie der weitere Ausbau der Kinderbetreuung, Anreize für längeres Arbeiten im Alter und die qualifizierte Zuwanderung. Diese Lösungen sind dringend gefragt. Denn wir brauchen zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rasch und nicht in 10 oder 20 Jahren. Daher ist es an der Zeit mutig und energisch neue Wege zu gehen.

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie besser zu gewährleisten und somit auch dem Mitarbeitermangel entgegenzuwirken, soll die betriebliche Kinderbetreuung ausgebaut werden. Wie unterstützt dabei die WK NÖ?

Ecker: Schon jetzt investieren unsere Betriebe viel in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wobei die betriebliche Kinderbetreuung eine wichtige Maßnahme ist. Dieses Engagement wollen wir forcieren. In einem ersten Schritt hat die Wirtschaftskammer NÖ unter Federführung von Frau in der Wirtschaft gemeinsam mit dem Land NÖ, der Jungen Wirtschaft und der Jungen Industrie eine Broschüre zur betrieblichen Kinderbetreuung erstellt. Die Broschüre bietet einen kompakten Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten für Betriebe sowie speziell zum Modell der Betriebstageseltern.

Dieses Modell wurde von der Wirtschaftskammer NÖ und dem Land NÖ neu geschaffen und bietet die Möglichkeit, Tageseltern in den Betrieb einzubinden. Ein weiterer wichtiger Anreiz für die Kinderbetreuung ist der freiwillige Zuschuss, den Betriebe ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Kinderbetreuung gewähren können. Hier gibt es dringend Verbesserungsbedarf. Der aktuelle Freibetrag muss daher auf zumindest 2.000 Euro verdoppelt werden. Zudem soll die geltende Altersgrenze des zu betreuenden Kindes vom derzeitigen 10. Lebensjahr auf das 14. Lebensjahr ausgedehnt werden.

Das Projekt „SkillsUp“ der Wirtschaftskammer NÖ bietet Lehrlingen neue Chancen – worum handelt es sich dabei im Detail?

Ecker: SkillsUp ist ein neues, österreichweit einzigartiges Projekt zur Lehrlingsunterstützung von der Wirtschaftskammer NÖ in Kooperation mit dem WIFI NÖ. Es richtet sich an all jene Lehrbetriebe, die die Fähigkeiten der Lehrlinge in den Bereichen Deutsch, Englisch, Mathematik, geometrisches Zeichnen oder Kommunikation verbessern möchten. Das Einzigartige an dieser Lernunterstützung ist, dass sie an den individuellen Bedürfnissen des Lehrlings ausgerichtet ist. Daher findet vor dem Kurs mit dem Lehrling und dem Lehrbetrieb ein individuelles Einstiegsgespräch statt. Nach diesem Gespräch werden die notwendigen Schulungsmodule und Schulungstage individuell zugeteilt. Am Projekt können Lehrlinge das ganze Jahr über von Montag bis Freitag in Präsenz oder online teilnehmen, ein Kurseinstieg ist jederzeit möglich.

Die Unternehmerinnen und Unternehmer des Landes warten noch immer auf zugesagte Energiehilfen, für viele wird die wirtschaftliche Situation immer prekärer. Was fordern Sie diesbezüglich?

Ecker: Bis jetzt können betroffene Betriebe nicht um den Energiekostenzuschuss 2 ansuchen und bekommen daher die dringend benötigten und versprochenen Energiehilfen nicht ausbezahlt. Ein Antrag wurde erst für das dritte Quartal 2023 angekündigt. Zumindest Kleinst- und Kleinbetriebe können voraussichtlich ab Mitte Mai um eine Unterstützung im Rahmen des Pauschalfördermodells ansuchen. Jeder Tag Verzögerung bei den angekündigten Energiehilfen bringt allerdings immer mehr Unternehmen in eine prekäre Situation. Daher muss dafür gesorgt werden, dass die Unterstützung rasch und unbürokratisch bei den Betrieben ankommt und so ihre Liquiditätsichergestellt ist.

Die WKNÖ unterstützt also die Unternehmerinnen und Unternehmer in diesen herausfordernden Zeiten. Welche Services werden geboten, mit welchen Problemen können sich die Wirtschaftstreibenden an die WKNÖ wenden?

Ecker: Die Expertinnen und Experten der Wirtschaftskammer NÖ stehen für alle Fragen rund um das Unternehmertum in Niederösterreich zur Verfügung: von der Gründung über die Anstellung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Aufnahme von Lehrlingen oder das Arbeitsrecht bis hin zur Betriebsnachfolge. Dazu kommen Angebote rund um den Export, die Berufsorientierung sowie die Aus- und Weiterbildung. Dabei stehen wir den Unternehmerinnen und Unternehmern in unseren 23 Bezirks- und Außenstellen in allen niederösterreichischen Regionen zur Verfügung.