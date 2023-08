Nachfrage für Fahrradmechatronik-Lehre steigt

Lukas Hipp bezeichnet sich selber als „Fahrrad-Freak“. Zu Hause schraubt er viel an seinen Fahrrädern herum, deshalb sei ihm der Einstieg in die Lehre bei Bikepirat in Grafenwörth nicht schwergefallen, erzählt der 18-Jährige aus Rohrendorf (Bezirk Krems-Land). Vor drei Jahren, als die Fahrradmechatronik-Lehre in die erste Runde ging, war er einer von zwei Lehrlingen in Niederösterreich. Mittlerweile gibt es 32 Betriebe, die aktuell 36 Lehrlinge in diesem Beruf ausbilden.

Es ist ein zukunftsträchtiger Beruf, den Lukas Hipp ausübt. Denn einen Lehrberuf wie diesen hat es in den vergangenen Jahren nicht gegeben. Die Radshops mussten sich ihr technisches Personal selber suchen. Im Betrieb von Ricky Schweighofer, Geschäftsführerin von Bikepirat, gibt es derzeit fünf Lehrlinge, es hätte auch noch weitere Interessenten gegeben. Mehr könne man aber gleichzeitig jedoch nicht ausbilden. Die Nachfrage an Personal sowie an Fahrrädern ist weiter steigend: „Immer mehr Menschen fahren mit dem Fahrrad. Ob kurze oder lange Strecken, mit dem Lastenrad oder E-Bike einkaufen oder in den Kindergarten – Radfahren kann man auch bis ins hohe Alter“, sagt Schweighofer.

Laufräder einspeichen gehört zu den ersten Dingen, die Lukas Hipp bei der Ausbildung gelernt hat. Foto: Alina Groer

Hochwertige Fahrräder als Fortbewegungsmittel

Der ökologische Gedanke und das steigende Gesundheitsbewusstsein lassen diese Form der Mobilität weiter in den Fokus rücken. Durch diese Entwicklung seien auch die Ansprüche der Kundinnen und Kunden höher als früher, sagt Schweighofer. Etwa 60 Prozent der verkauften Fahrräder in ihrem Geschäft seien E-Bikes. Ein hochwertiges Fahrrad kostet heute fast so viel wie ein Kleinwagen – 15.000 Euro werden für ein E-Bike oder Rennrad ausgegeben.

Laut Schweighofer gehe der Trend außerdem immer mehr in die Richtung individuell angepasster Räder: „Egal ob Gravelbike, Trekkingrad oder Rennrad, vor allem die Jungen wollen ihr Fahrrad aus spezifischen Komponenten zusammenstellen.“ Weil die Technik der Fahrräder immer weiter voranschreitet und die technische Betreuung daher spezifischer und komplexer geworden ist, sei es dringend notwendig gewesen, junge Menschen in dem Feld der Fahrradmechatronik auszubilden, so Schweighofer. „Die Werkstatt ist das Herzstück in einem Radshop. Wenn man dort Leute beschäftigt, die sich nicht auskennen, ist das keine Hilfe“, sagt sie.

Bei modernen Fahrrädern kommt es vor, dass man ein Display oder einen Sensor tauschen muss. E-Bikes werden zur Fehlersuche an ein Diagnosegerät angeschlossen. Foto: Alina Groer

Nachfrage an qualifiziertem Personal

Während der Fahrradmechatronik-Lehre lerne man nicht nur, Fahrräder zu servicieren, wie Patschen richten, Schaltwerk und Bremsbeläge prüfen und Räder einspeichen, sondern man müsse ein Fahrrad in alle Einzelteile zerlegen können, sagt Thomas Gerhardt, Lehrlingsbeauftragter der Bundesinnung für Fahrradtechnik. Auch selbstständiges Bearbeiten von Kundenanfragen, Beratungsgespräche, Kostenkalkulation und die kommunikation mit den Herstellern gehören zum Beruf. „Weil sich die Systeme ständig weiterentwickeln, wird der Lehrberuf lebendig bleiben“, sagt Gerhardt.

Genau das gefällt auch Lukas Hipp an dem Beruf. Neue Aufgaben bewältigen macht ihm am meisten Spaß: „Wenn etwas defekt ist, muss man selber herausfinden, woran es liegt.“ Dafür brauche man Geduld und müsse außerhalb der Box denken, sagt er. Im zweiten Lehrjahr hat Hipp berufsbegleitend die Matura absolviert. In etwa drei Wochen wird er seine Ausbildung mit der Lehrabschlussprüfung abschließen.