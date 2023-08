Nach EVN-Fehler: 5.000 Gas-Kunden erhalten Wiedergutmachung

Herr G. aus dem Waldviertel hat nach den „Klassik“-Kündigungen durch die EVN im Frühjahr für seine 91-jährige Mutter einen Gas-Float-Tarif des Landesenergieversorgers abgeschlossen. Der Schremser staunte nicht schlecht, als im Juli nun eine Preiskorrektur via Post ins Haus flatterte: Rund ein Cent pro Kilowattstunde seien laut EVN-Schreiben zu wenig verrechnet worden.

Konkret wurde im Mai ein Preis von 5,7 Cent pro kWh, verrechnet, richtig wären jedoch 6,9 Cent gewesen. Im Juni betrug die Differenz 1,1 Cent. Der NÖN liegen der Erstvertrag und die Preiskorrektur von Herrn G's Mutter vor. Herr G. behauptet, er habe die „falschen Preise“ bei der EVN-Hotline telefonisch so angeboten bekommen und den Vertrag daraufhin abgeschlossen. Die EVN fordert nun jedenfalls die entgangene Summe von ihren Kundinnen und Kunden zurück.

Falsch hinterlegte Preise in EVN-Systemen

Grund für die EVN-Panne waren falsch hinterlegte Preise in den internen Systemen des Landesenergieversorgers. „Der Vertragsabschluss erfolgte zu den korrekten Preisen, in der ausgesandten Vertragsbestätigung sind jedoch günstigere Preise aufgeführt worden, die für Mai und Juni auch so verrechnet wurden“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach auf NÖN-Nachfrage. Etwa 5.000 „Optima Gas Float“-Kunden der EVN sind von dem Kuddelmuddel betroffen. Die korrekten, etwas höheren Preise seien bereits im Mai und Juni im E-Control Tarifkalkulator und bei Durchblicker hinterlegt gewesen, nur halt nicht in den EVN-Systemen.

„Wir bedauern, das wir diesen Eingabefehler gemacht haben und entschuldigen uns dafür“, sagt Zach. Für den entstandenen Schaden von etwa 8,8 Cents pro kWh für Mai und Juni bekommen Kunden eine einmalige Energiegutschrift von 20 Euro. Für einen durchschnittlichen Haushalt ergeben sich durch die Preiskorrektur Mehrkosten von 4,4 Euro pro Monat. „Es tut uns leid. Wir geloben Besserung, aber einen finanziellen Schaden für Betroffene sehe ich nicht“, sagt Zach.

Antwortkuverts fehlten

Betroffene Kunden müssen der Preiskorrektur aus rechtlichen Gründen schriftlich via beigelegtem Antwortkuvert zustimmen. Das fehlte jedoch bei einigen Briefen. Grund dafür war eine weitere, maschinelle Panne. Die EVN bittet in diesen Fällen das Formular, wo möglich, per E-Mail zu retournieren.

Dass die Vertragskorrektur keine Auswirkungen auf die zukünftige Preise hat - wie der ORF NÖ in einem Artikel berichtete - stimmt so nicht, sagt Herr G. zur NÖN. Die auch auf dem Preis- und Informationsblatt zum Gas Float-Tarif hinterlegte Preisberechnungsformel zeigt klar auf, dass der monatlich angepasste Verbrauchspreis mithilfe des Vormonatspreises und Durchschnittspreise nach dem Gaspreisindex der European Energy Exchange (EEX) kalkuliert wird. Generell schwanken Float-Tarife monatlich und werden in der Regel an internationalen Gaspreisindices angepasst bzw. mithilfe dieser Indices berechnet.

Derzeit liegt der besagte Gas Float-Tarif der EVN übrigens bei 5,033 ct/brutto pro Kilowattstunde. (Stand Juli)