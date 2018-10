Schon seit 1929 werden am Bauernhof Hansinger in Petersberg bei Kilb Milch und andere landwirtschaftliche Produkte hergestellt. Das Besondere: Lange, bevor Bio-Produkte im Trend lagen, entschieden sich die Hansingers, auf Biobetrieb umzustellen. Das war im Jahr 1988.

„Meine Eltern sind einfach überzeugt gewesen von bio. In der konventionellen Landwirtschaft läuft nach wie vor vieles so, wie man es nicht haben will. Und so wollten sie auf keinen Fall weitermachen“, erklärt Günter Hansinger die Beweggründe.

Auch den Bioladen der Familie gibt es bereits seit mehr als zwanzig Jahren. Damals habe es sehr lange gedauert, bis die Produkte des Geschäfts Anklang gefunden habe: „Es hat sich langsam, aber stetig entwickelt, doch mittlerweile wird es sehr gut genutzt.“ Nicht nur von den Leuten aus dem Ort, sondern auch von weiter weg, wie St. Pölten. „Die kommen einmal in der Woche und machen einen Großeinkauf“, sagt der 37-Jährige.

Wo es geht, werden regionale Produkte angeboten. Joghurt, saisonales Obst und Gemüse, aber auch Öle, Essig, Nudeln, Kräuter, Gewürze in biologischer Qualität gibt es zu kaufen. Außerdem bietet der Bioladen eine breite Auswahl an EZA-Produkten sowie Wurstwaren.

„Artgerechte Tierhaltung ist uns nach wie vor ein großes Anliegen. Das ist von uns allen einfach die Grundeinstellung gewesen“, sagt Günter Hansinger, der sich im Betrieb vor allem um die Verarbeitung der Milch, das Café und den Bioladen kümmert.

Rinder sind ganzjährig auf ihren Weideflächen

Der Bauernhof wird als reiner Grünlandbetrieb geführt. Die Rinder, es handelt sich um sogenanntes Fleckvieh, werden ganzjährig auf Weideflächen beziehungsweise in einem Laufstall extensiv gehalten.

Das Café zum Verweilen gibt es in Kilb seit Juni 2016, es ist ebenso biozertifiziert. „Alles, was wir machen, ist bio“, sagt Hansinger. Man gelangt entweder über einen Hof, indem man gemütlich sitzen kann, in das Café oder über die Räumlichkeiten des Bioladens. Dabei wurde nicht nur darauf geachtet, dass nur Bio-Produkte angeboten werden. Auch die Inneneinrichtung besteht aus hochwertigen beziehungsweise nachhaltigen Materialien: Der Boden ist aus Eichenholz, die Sitzbezüge aus Rindsleder, die Lampen bestehen aus Joghurtflaschen.

Bioeis wird inzwischen bis Wien geliefert

Zum Eismachen hat die Familie 2004 begonnen. Die Kunden können sich zwischen veganen Sorbets, Milcheis und Joghurt-Fruchteis entscheiden. Als erste Abnehmer interessierten sich zuerst Wirte in der näheren Umgebung. „Mittlerweile liefern wir im Umkreis von fast 100 Kilometern aus“, erzählt Hansinger stolz.

So kann das Eis auch in Grein, Mariazell oder Wien verspeist werden. Hauptbestandteil des Eises ist die hauseigene Milch. Alle anderen Zutaten kommen ebenso aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft. Neben der Gastronomie werden auch die unterschiedlichsten Hof- und Bioläden beliefert.

Im Eis finden sich keine künstlichen Zusatzstoffe. Vor allem saisonale Früchte werden verwendet, daher variiert das Angebot über das Jahr hinweg. Im Birneneis und Marillen- oder Kirscheneis wird Obst aus der Region verarbeitet.

Mehr als zufrieden mit heißer Eissaison

Mit ausschließlich Schokolade, Erdbeere und Vanille geben sich die Hansingers nicht zufrieden. Bis zu 60 Sorten werden hergestellt, und es kommen immer neue Kreationen hinzu. Jahre wie 2018 motivieren zusätzlich. „Heuer war eine extrem gute Eissaison“, sagt Hansinger zum heißen Sommer, der heuer schon früh begonnen hat. Prinzipiell sei man mit dem Verkauf natürlich extrem wetterabhängig. In der Hochsaison produziert er an fünf Tagen der Woche mit zwei Mitarbeitern Eis.

Die Kreativität bei den verschiedenen Sorten und die Arbeit lohnen sich. Denn bei der österreichweiten Prämierung für Speiseeis erhielt Günter Hansinger für Bio-Mostpuddingeis die Auszeichnung „Das goldene Stanitzel 2018“ in der Kategorie Milcheis. Zwei weitere Goldmedaillen gab es für die Sorten Himbeer-Ingwer sowie Mohn. Die Silbermedaille holte sich Hansinger für die Geschmacksrichtung Topfen-Marille.

Sobald es kühler wird, hört die Eisnachfrage abrupt auf: „Das geht dann immer recht schnell, so schnell, wie es auch anfängt. Sobald es warm wird, wollen alle Leute ein Eis. Das kann im März schon sein.“ Jetzt in der kühleren Saison wird es auch ruhiger. Aber der Bioladen und das Café haben geöffnet, Maschinen müssen gewartet werden, organisatorische Sachen stehen an. „Und natürlich Urlaub“, sagt Hansinger. Genug hat der Biolandwirt vom Speiseeis offenbar noch lange nicht: „Ich esse wirklich sehr viel Eis. Auch wenn ich woanders bin, muss ich es immer kosten!“

