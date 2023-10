ÖGK verschickte 500 falsche Mahnschreiben an NÖ-Betriebe

In den falschen Mahnschreiben, die bei einem Testlauf Anfang der Woche fälschlicherweise von der ÖGK NÖ verschickt wurden, werden offene Dienstgeberbeiträge eingemahnt. Rund 500 solcher Schreiben wurden auf dem Postweg an Unternehmen in NÖ verschickt. Aus dem Betreff bzw. aus dem Mahnbrief ist nicht gleich ersichtlich, dass es sich um einen Test und fiktives Schreiben handelt.

„Wir möchten uns bei den betroffenen Unternehmen entschuldigen und stehen für Fragen natürlich zur Verfügung“, sagt eine Sprecherin der ÖGK NÖ. Die Gesundheitskasse ist proaktiv auf die NÖN, aber auch auf die Wirtschaftskammer NÖ zugegangen, um über den Irrtum aufzuklären.

Das Schreiben können Betroffene als gegenstandslos ansehen. Der Fehler wurde mittlerweile seitens ÖGK behoben.