Wie Festivalveranstalter versuchen, die Events „grüner“ zu machen

Kaputte Zelte liegen überall verstreut, die Müllsäcke häufen sich und im nahegelegenen Fluss schwimmen leere Getränkedosen: Nicht selten sieht so der Abreisetag eines Festivals aus. Gerade bei großen Festivals entstehen nach einigen Tagen Festivalspaß riesige Mengen an Müll und auch der CO2-Abdruck ist oft enorm. Deshalb haben es sich einige Festivals in Österreich zum Auftrag gemacht, ihre Veranstaltung nachhaltiger zu gestalten. So etwa das „Rock im Dorf“ in Kirchdorf an der Krems (OÖ), das „Free Tree Festival“ in Taiskirchen im Innkreis (OÖ) oder das „Paradiesgarten Festival“ in Bruck an der Leitha.

Das größte und bekannteste Festival in Niederösterreich ist das Frequency Festival. Es findet jährlich im August in St. Pölten entlang der Traisen statt und hatte bereits weltbekannte Künstlerinnen und Künstler wie Macklemore, Billie Eilish und Robin Schulz zu Gast. Mit jährlich über 150.000 Besucherinnen und Besuchern zählt das Frequency neben dem Nova Rock und dem Donauinselfest zu den größten Festivals in ganz Österreich.

Beim "Rock im Dorf" Festival wird großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Foto: Christoph Weiermair

Ein weitaus kleineres Festival ist das „Rock im Dorf“. Als Maßnahmen, um die Umweltbelastung so gering wie möglich zu halten, sensibilisiert das zertifizierte Green Event etwa seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, verteilt Mehrwegbecher, verfügt über ein umfangreiches Recyclingprogramm und arbeitet mit regionalen Lieferanten zusammen. Festivalveranstalter Erich Pöttinger betont, dass beim „Rock im Dorf“ auch auf andere Faktoren geschaut wird: „Der Transport zum Festival ist ebenfalls wichtig, weshalb wir die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrädern fördern. Nach dem Motto 'Denke global, handle lokal' achten wir auch auf den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen und der Tierwelt.“

Beim „Paradiesgarten Festival“ werden diese Maßnahmen ebenfalls umgesetzt. Veranstalter Felix Mayr-Melnhof fügt hinzu: „Mit Hilfe eines effektiven Abfallmanagements, dem Einsatz erneuerbarer Energien und dem Angebot umweltfreundlicher Verpflegungsoptionen können Festivals den ökologischen Fußabdruck auf ein Minimum reduzieren.“ Ein weiteres wichtiges Ziel des Festivals sei es, den Lebensstil der Besucherinnen und Besucher durch eine inspirierende Umgebung in Richtung Nachhaltigkeit zu wandeln.

Free Tree Festival ist einziges Bio-Festival in Österreich

Das „Free Tree Festival“ in Oberösterreich ist das einzige Bio-Zertifizierte Festival in ganz Österreich. Dementsprechend sind natürlich alle Speisen bio, fast ausschließlich vegan und vegetarisch, regional und saisonal. Genau wie beim „Rock im Dorf“ und „Paradiesgarten Festival“ gibt es auch beim „Free Tree Festival“ nur Einwegbecher und auch hier wird großer Wert auf strikte Mülltrennung gelegt.

Das erste "Free Tree Festival" fand bereits im Jahr 2012 statt. Foto: Nicolas Rainer

Auf NÖN-Nachfrage heißt es von Seiten der „Free Tree“ Veranstalterinnen und Veranstalter: „Das 'Free Tree Open Air' ist seit Beginn Green Event und somit beschäftigen wir uns als Veranstalterinnen und Veranstalter jedes Jahr im Detail mit diversen Maßnahmen um die Veranstaltung umweltschonend zu gestalten. Von A wie Anreise über U wie Upcycling-Deko, bis Z wie 'zusammenräumen' werden dabei alle Bereiche am Festival beachtet.“

Mülltrennung nach Farbe und Duftsorte

Bei der Mülltrennung wird am Free Tree Festival ein ganz besonders Konzept verwendet. Der Müll wird nach Farbe und Duftsorte in verschiedene Müllsäcke getrennt. Dafür werden vier oder fünf verschiedene Müllsäcke verwendet die zum Beispiel nach Zitrone und Vanille riechen. Dann wird am Campingplatz ganz klar kommuniziert dass etwa Plastik in die gelben nach Zitrone riechenden Müllsäcke kommt. Mit dem Konzept, dass die Besucherinnen und Besucher bei der Mülltrennung gleich zwei Komponenten miteinander verbinden können, kommt es laut dem Veranstalter-Team seltener dazu, dass der Müll in die falschen Säcke geworfen wird.

Mit diesen Maßnahmen versuchen Festivals nachhaltiger zu handeln