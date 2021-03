Modekette Sergent Major zieht sich aus Ö zurück .

Die französische Kindermodenkette Sergent Major zieht sich aus Österreich zurück. Die Filialen sind bereits geschlossen, die Mitarbeiterinnen haben ihre Kündigungen in der Hand, wie die APA von mehreren Betroffenen erfahren hat. Sergent Major hat laut Website noch drei Geschäfte in Wiener Einkaufszentren, eines in Linz, eines in Vöcklabruck und eines in Villach.