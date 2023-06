Was kika/Leiner-Kunden jetzt wissen müssen

Nach dem Kahlschlag bei kika/Leiner, bei dem die Hälfte der Filialen mit 31. Juli geschlossen werden, versucht der neue Eigentümer verunsicherte Kundinnen und Kunden zu beruhigen. In dieser Frage-Antwort-Strecke haben wir versucht, die wichtigsten Infos für Kika/Leiner-Kunden zusammenzutragen.

Was passiert jetzt mit meiner Bestellung bzw. Anzahlung?

Die Aufträge und Bestellungen, ob getätigt oder angezahlt, werden ganz normal abgewickelt, versichert kika/Leiner-Sprecher Michael Slamanig gegenüber der NÖN. Die Service-Teams arbeiten an den Standorten, die schließen, bis Ende Juli. Danach übernimmt die nächstgelegene kika/Leiner-Filialen die Abwicklung der Bestellung bzw. des Auftrags.

Verfällt jetzt mein kika/Leiner-Gutschein?

Nein, auch ausgestellte Gutscheine aus kika/Leiner-Filialen können weiterhin an allen Standorten auch nach Ende Juli eingelöst werden. Es sei ausreichend Liquidität vorhanden, heißt es.

Was geschieht mit meinen gesammelten Bonus-Punkten?

Auch die „Leiner-Münzen“ aus dem „Leiner Wohntraum-Club“ bzw. Punkte aus dem „kika Fanclub“ bleiben weiterhin gültig und einlösbar.

Was passiert mit den kika/Leiner-Filialen, die geschlossen werden?

In den 23 Filialen, die bundesweit geschlossen werden, läuft seit Dienstag derAbverkauf der lagernden Ware zu massiven Preisabschlägen und starken Rabattierungen. „Es gilt das First-Come-First-Serve Prinip, nachgeliefert wird nichts mehr“, sagt kika/Leiner-Sprecher Michael Slamanig.

An wen wende ich mich bei Reklamationen, Fragen oder Problemen rund meine Bestellung?

An den Kundenservice bzw. Hotline. kika: +43 5 90 77 200 890 bzw Leiner: +43 1 488 488 22 .

Was passiert bei einem Insolvenzverfahren?

Ein Insolvenz- bzw. Sanierungsverfahren wird derzeit geprüft. Eine Entscheidung dazu soll nächste Woche feststehen. Der erste Teil der Sanierung sei mit der Restrukturierung (Anmerkung: Schließung der 23 Filialen, Jobabbau) bereits erledigt. „Ein Sanierungsverfahren würde am operativen Geschäft nichts ändern“, sagt der Sprecher. Das liege nämlich außerhalb des Insolvenzrechts.

Wird das Traditionsunternehmen weitergeführt?

Ja, das Team um Hermann Wieser - dem neuen Eigentümer des Möbelunternehmens - habe viel Vertrauen in die zwei Marken. Die Weiterführung des Unternehmen ist der Plan. Wiesers Team wolle „retten, was zu retten ist“ und blicke positiv in die Zukunft, so Slamanig. Wieser ist mit seiner operativen Gesellschaft Mieter der Immobilien von kika/Leiner - die gehören jetzt der deutschen Supernova-Gruppe.

Was ist bei kika/Leiner schief gelaufen?

In der Vergangenheit seien „Fehler passiert“, sagt Slamanig nur kurz. Die jetzigen Maßnahmen hätten bereits zu einem früheren Zeitpunkt getroffen werden müssen

Der neue Eigentümer, Hermann Wieser, sprach am Dienstag von vielen Gründen für die Schieflage des Unternehmens. Es habe „Management-Fehler, explodierende und nicht an die Rahmenbedingungen angepasste Kosten, komplizierte, personalintensive Abläufe, falsche Markenstrategien, zu geringe Flächenproduktivität und viel zu hohe Overheadkosten“ gegeben. In Folge habe die „aktuelle Marktsituation mit sinkenden Umsätzen aufgrund von Corona, Ukrainekrieg, hohen Energiekosten, hohen Zinsen und verschärften Vergaberichtlinien für Kredite die Gesamtsituation verschärft“, so Wieser.