Die in der Proporzregierung vertretenen Parteien ÖVP, SPÖ und FPÖ stimmten dem Voranschlag zu, Grüne und NEOS lehnten ihn wie angekündigt ab.

Das Landesbudget 2019 sieht Ausgaben von knapp 9,05 Milliarden Euro (plus zwei Prozent) und Einnahmen von fast 8,9 Milliarden Euro (plus drei Prozent) vor. Der Netto-Abgang beträgt 152,5 Millionen Euro.

In den kommenden Jahren sollen die Ausgaben weiterhin weniger stark steigen als die Einnahmen. Ziel ist ein ausgeglichener Haushalt bis zum Jahr 2021, zudem will das Land bis 2023 aus allen Fremdwährungskrediten aussteigen. Finanzlandesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP) sprach in seiner Budgetrede zu Sitzungsbeginn am Mittwoch von einer "Zeitenwende in der Finanzpolitik des Landes".