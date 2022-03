Altersarmut als größte Falle für Frauen

Sechs von zehn Frauen sind laut Studie der Erste Bank finanziell von einem Mann als Hauptverdiener abhängig. Gleichzeitig wird in Österreich fast jede zweite Ehe geschieden – mit oft fatalen Folgen speziell für Frauen.

Anlässlich des 110. Internationalen Frauentags (8. März) macht nicht nur die Frauenrechtsbewegung auf existierende „Gleichberechtigungs-Baustellen“ aufmerksam: Karenzzeiten, Teilzeitarbeit und generell schlechtere Einkommen mindern das Lebenseinkommen vieler Frauen – und damit auch ihre Pensionsansprüche. Die Aufteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung zwischen den Elternteilen geht auch 2022 eindeutig zulasten der Mütter. Frauen sind dadurch sehr stark und oft von Altersarmut bedroht.

Ehe ist keine Pensionsvorsorge

„Das böse Erwachen folgt meist im Falle einer Trennung oder eines Todesfalls, wenn Frauen ohne Geld dastehen und nicht wissen, welche Verträge, welche Schulden vorhanden sind oder sogar, wo die entsprechenden Unterlagen zu finden sind“, sagt Sonja Ebhart-Pfeiffer von Finum Private Finance. Die Finanzberaterin, die sich beim Verein Financial Planners engagiert, sieht generell in Österreich großen Aufholbedarf beim Finanzwissen und plädiert für das Fach „Finanzbildung“ an Schulen.

Sonja Ebhart-Pfeiffer vom Verband Financial Planners. Foto: AFP

Nicht die zweijährige Karenzzeit, aber etwa eine jahrzehntelange Teilzeitbeschäftigung, nachdem die Kinder größer sind, könne schon ein riesiges Loch in die Pensionskasse reißen, warnt Ebhart-Pfeiffer. Als Bausteine für eine finanzielle Unabhängigkeit empfiehlt die Finanzberaterin daher ein gemeinsames Haushaltskonto neben getrennten Gehaltskonten für Kostenkontrolle, eine zwischen den Partnern ausgewogene Kinderbetreuung und die Absicherung des Partners mit geringerem Lebenseinkommen durch eine höhere, private Vorsorge. „Frauen sollten vom Beginn ihres Berufslebens selbst vorsorgen und mit Familiengründung trotzdem die Pensionsvorsorge weiterzahlen. Wenn es die Frau alleine nicht schafft, weil sie kein oder ein geringes Einkommen hat, dann sollte das der Mann übernehmen“, sagt Ebhart-Pfeiffer.

Freiwillige Aufteilung der Pensionszeiten

Seit 2005 können Eltern für die Jahre der Kindererziehung ein freiwilliges Pensionssplitting vereinbaren: Der erwerbstätige Elternteil kann Teile seiner Kontogutschrift an den Erziehenden übertragen. Jener Elternteil, der sich der Kindererziehung widmet, erhält dafür eine Gutschrift im Pensionskonto. „Das Splitting muss bis zum 10. Lebensjahr des jüngsten Kindes bei der Sozialversicherung beantragt werden, das darf man nicht übersehen. Das wäre der erste Schritt, um die Altersarmut einzuschränken“, so Ebhart-Pfeiffer.

Die Möglichkeit des Pensionssplittings ist aber nicht weitläufig bekannt. Bundesweit gab es laut PVA-Daten 951 Übertragungen, davon 217 in NÖ, im Jahr 2019 waren es noch 145. Ein automatisches Pensionssplitting ist zwar im türkis-grünen Regierungsprogramm festgeschrieben, aber bis dato nicht umgesetzt.

ÖGB: Splitting ist keine optimale Lösung

Seit der Pensionsreform 2003 und der Umstellung vom Bemessungsgrundlagen-System zum Pensionskonto ziehen insbesondere junge Frauen mit langen, gering bezahlten Teilzeitphasen den Kürzeren. „Vor 2003 wurden die besten 15 Verdienstjahre zur Berechnung der Pensionshöhe herbeigezogen, jetzt zählt jedes Jahr“, sagt Sozialrechtsexpertin Ursula Janesch von der AKNÖ.

Ursula Janesch, AKNÖ-Sozialrechtsexpertin. Foto: AKNÖ

Der ÖGB sieht im Pensionssplitting keine optimale Lösung. Damit würden nur grundlegende Symptome kaschiert und Effekte bestenfalls in einigen Jahrzehnten spürbar sein. Stattdessen fordert die Gewerkschaft eine bessere Anrechnung der Kindererziehungs- und Pflegezeiten bei der Pensionsberechnung und einen Ausbau der Kinderbetreuung, damit Frauen leichter über eine Teilzeitarbeit hinaus arbeiten können. Dass Frauen in Österreich im Schnitt um 18,5 Prozent weniger verdienen als Männer, verschärft die Gefahr von Altersarmut.