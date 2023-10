Unter 27-Jährige sparen weniger, weil sie mit Erbe rechnen

In Krisenzeiten überlegen sich die Menschen, wie sie auch finanziell vorsorgen können. Laut einer Studie, die von Uniqa und Raiffeisen Versicherung initiiert und vom Forschungsinstitut MindTake durchgeführt wurde, gibt ein Drittel der 800 befragten Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher an, sich wieder vermehrt mit ihrer finanziellen Zukunft auseinander zu setzen. Auslöser dafür ist mehrheitlich die Teuerung. Rund die Hälfte der Menschen in Niederösterreich wenden sich jedoch auch aufgrund von Veränderungen im Job und dem Krieg in der Ukraine ihrer finanziellen Vorsorge zu.

Immer weniger Landsleute können es sich leisten, Geld für die Zukunft zu sparen

Obwohl deutlich mehr als zwei Drittel der 16 bis 60-Jährigen im Land die finanzielle Vorsorge als wichtig empfinden, geben nur etwa vier von zehn Befragten an, dass sie bereits konkrete Maßnahmen getroffen haben — bei den 16-27-Jährigen sind es nur zwei von zehn Personen. Die Zahl der Niederösterreicherinnen und Niederösterreich, die Geld in ihre Altersvorsorge investieren, sinkt außerdem seit 2021 stetig.

Zwar werden laut Uniqa Niederösterreich laufend Versicherungen abgeschlossen, gleichzeitig beobachte man häufiger die Auflösungen von bestehenden Rücklagen, wie etwa Lebensversicherungen. Als Auslöser dafür vermutet Thomas Zöchling, Landesdirektor der Uniqa NÖ, die Teuerung und die höheren Rückzahlungsraten, speziell bei variabel verzinsten Krediten. Zusätzlich gibt ein Drittel der NÖ-Landsleute an, nicht ausreichend Geld zu verdienen, um es für die Zukunft zur Seite zu legen.

„Gen Z“ setzt bei der finanziellen Vorsorge besonders auf familiäre Unterstützung

Generationenübergreifend sagen 30 Prozent der Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher, dass sie für hochpreisige Anschaffungen bereits auf Geld von ihren Eltern angewiesen waren. Die Familie spielt darüber hinaus eine tragende Rolle, wenn es darum geht, für welche Anlageform sich Menschen in Niederösterreich entscheiden, insbesondere bei Vertretern der jüngsten befragten Generation. Knapp die Hälfte der Personen in NÖ vertrauen bei der finanziellen Vorsorge auf die Meinung der Eltern, mehr als die Hälfte ihren Partnerinnen und Partnern.

Der größte Unterschied zwischen den Generationen kann bei der Frage, ob jeder für seine finanzielle Vorsorge selbst verantwortlich ist, herausgelesen werden. Während weniger als die Hälfte der Vertreter der „Gen Z“, also die 16 bis 27-Jährigen, findet, dass sich jeder und jede selbst um die monetäre Sicherheit kümmern muss, stimmen dieser Ansicht acht von zehn Menschen aus Niederösterreich, die den 59 bis 77-Jährigen „Babyboomer“ angehören, zu.

Zudem finden befragte Personen aus der „Gen Z“ häufiger, dass die Eltern für ihre finanzielle Sicherheit mitverantwortlich sind. So gibt die Mehrheit der unter 27-Jährigen in NÖ an, dass ihre finanzielle Vorsorge mindesten zu einem Teil von ihren Eltern übernommen wird. Ein Fünftel der Befragten der „Gen Z“ in Niederösterreich legt aktuell kein Geld für die Zukunft beiseite, weil sie mit einem ausreichenden Erbe oder einer vorzeitigen Schenkung rechnen. Bei den älteren Generationen verlassen sich deutlich weniger Menschen auf einen zukünftigen Geldsegen von ihren Verwandten.