Bau der dritten Spur auf Ostautobahn startet .

Auf der Ostautobahn (A4) ist der Bau der dritten Spur zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha West gestartet. Die Arbeiten auf dem 16 Kilometer langen Abschnitt sollen bis 2022 dauern. Die Asfinag investiert 138 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Montag in einer Aussendung mit.