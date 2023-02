Neujahrsvorsätze wirken positiv auf NÖ „Muckibuden“

Werbung

Nach zehn Monaten im Dauer-Lockdown, davon sechs durchgehend, hat die Fitness-Branche die Trendwende anscheinend geschafft.

„Vor allem zu Beginn des Jahres verzeichneten wir einen guten Zulauf“, erklärt Karin Gerhartl, Sprecherin der NÖ Fitnessstudios. Foto: Andrea Bichl Foto: Andrea Bichl

Seit Jahresbeginn steigen die Umsatz- und Besucherzahlen in den 252 NÖ-Fitnessstudios deutlich an, sagt Karin Gerhartl, Sprecherin der NÖ Fitnessbetriebe. „Die Neujahrsvorsätze führen viele sport- und bewegungswillige Menschen in unsere Betriebe.“ Es werde jedoch noch eine Weile dauern, bis man das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht hat.

Die Unsicherheit, was Corona-Maßnahmen angeht, und die Angst vor Ansteckung haben den Kundenstock ordentlich dezimiert. „Diese bekommst du nicht wieder zurück. Es geht also darum, neue Kunden anzusprechen und zu gewinnen. Das ist mit Zeit, Aufwand und Kosten verbunden“, sagt Gerhartl. Dazu komme die Teuerung mit höheren Kosten, die man „auf keinen Fall“ 1:1 den Kunden weitergeben wolle.

Zuversichtlich stimme die Branche der Trend zu einem größeren Gesundheitsbewusstsein unter den Landsleuten. „Fitnessstudios leisten einen wichtigen Beitrag zur Gesundheitsvorsorge“, sagt Gerhartl.