AUA-Mutter Lufthansa kündigt steigende Ticketpreise an

Wichtige Treiber seien der Ölpreis sowie steigende Gebühren an Flughäfen und bei den Flugsicherungen, sagte der Finanzvorstand der AUA-Mutter, Remco Steenbergen, am Donnerstag bei der Bilanzvorlage des Konzerns in Frankfurt. Man rechne aber damit, dass Konkurrenten stärker getroffen würden als die Lufthansa.