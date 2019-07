Konkret stellt die Westbahn ihre blaue Linie, die ab Wien Praterstern verkehrt, vorläufig ein. Die grüne Linie, also die Verbindung zwischen Wien Westbahnhof und Salzburg, bleibt aufrecht.

Der Hintergrund: Das private Bahnunternehmen verkauft seine gesamte Fahrzeugflotte, die 17 Garnituren umfasst, an die Deutsche Bahn. Im Gegenzug kauft die Westbahn 15 gebrauchte Garnituren vom schweizer Zughersteller Stadler. Die ersten neun Garnituren werden mit Fahrplanwechsel verkauft, die übrigen, sobald die Züge von Stadler geliefert wurden. Das werde spätestens 2021 soweit sein, kündigte Hans-Peter Haselsteiner, Hauptaktionär des Unternehmens, am Vormittag vor Journalisten in Wien an. Dann müsse sich das Unternehmen erneut um die Trassennutzung für die Strecke ab Praterstern bemühen, so der Westbahn-Eigentümer. Die Sitzplatzkapazität werde sich durch den Verkauf erhöht.

Hintergrund dieser Maßnahmen sind die hohen Verluste, die die Westbahn seit ihrer Entstehung im Jahr 2011 eingefahren hat. Diese hätten mittlerweile eine Höhe von 83 Millionen Euro erreicht, erklärt Haselsteiner. Durch den Verkauf der Flotte würden sich eine neue Finanzierungssituation ergeben. Über den Kaufpreis wollte Haselsteiner nichts verraten. Die neuen, gebrauchten Stadler-Garnituren kosten der Westbahn jedenfalls 292 Millionen Euro.

Haselsteiner und Westbahn-Chef Erich Forster, führen eine Reihe von Diskriminierungen an, die die Westbahn seit Betriebsstart im Jahr 2011 laut ihren Angaben erfahren musste. Haselsteiner übt in diesem Zusammenhang vor allem Kritik an der Staatsbahn ÖBB, die die Westbahn unter anderem mit zu niedrigen Preisen aus dem Markt drängen wolle.