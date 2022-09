Flughafen Schwechat Wien & NÖ sichern mit acht Aktion österreichische Mehrheit

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Flughafen Schwechat Foto: Flughafen Wien AG

E ine minimale Transaktion hat die Mehrheitsverhältnisse am Flughafen Wien geändert. Denn die Länder Wien und Niederösterreich haben laut einer Pflichtmitteilung je vier Aktien am Unternehmen erworben und damit ihre syndizierte Beteiligung auf 40 Prozent plus acht Aktien erhöht.