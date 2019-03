Der Flughafen Wien-Schwechat wächst, und mit ihm Umsätze. Ein neuer Passagier-Rekord im vergangenen Jahr – 27 Millionen Fluggäste wurden in Wien-Schwechat abgefertigt – bescherte der Flughafen Wien AG ein sattes Plus. So stieg etwa der Umsatz im Vergleich zum Jahr davor um 6,2 Prozent auf knapp 800 Millionen Euro. Das Nettoergebnis stieg um 19,7 Prozent auf 151,9 Millionen Euro.

Neben laufenden Modernisierungs-Arbeiten im Terminal 2 und am Pier Ost wird vor allem in die „Airport City“ und die „Airport Region“ investiert. „Die Digitalisierung verändert vor allem den Mobilitätssektor“, so Flughafen-Vorstand Günter Ofner. Daher arbeite man künftig verstärkt mit Start-up-Unternehmen zusammen. Auf 26.000 m2 entsteht dafür der „Office Park 4“. Er soll im Mai 2020 in Betrieb gehen und Standort für Start-ups sein.

Daneben wird das Shopping- und Gastronomie-Angebot ausgebaut. Im April dieses Jahres eröffnet die Konditorei „Aida“ eine Filiale im Terminal 1. Die Flughafen Wien AG investiert 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung der nur für Passagiere zugänglichen Plaza. Ab 2021 soll zudem das dritte Hotel am Flughafen eröffnen – welches Unternehmen den Zuschlag bekommt, steht demnächst fest.

Abseits des Passagier-Stroms eröffnet DHL in Fischamend am Rande des Flughafenareals im Mai auf einer Fläche von 20.000 m2 einen neuen Logistik-Campus.