Die Anmeldephase für den Fördercall läuft erst seit 1. März – und seither gab es bereits mehr als 100 Anträge. Deswegen hat sich das Wirtschaftsressort des Landes NÖ unter Landesrätin Petra Bohuslav dazu entschieden, die Aktion von 600.000 Euro auf eine Million Euro aufzustocken.

First come, first serve

Die Anmeldefrist läuft noch bis 31. Mai. Aber: „Der Fördercall wird geschlossen, sobald das vorgesehene Budget aufgebraucht ist“, so Bohuslav. Die Aktion gilt für alle Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe in Niederösterreich, die Mitglied der Fachgruppe Gastronomie und Hotellerie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich sind.

Gefördert werden maximal 20 Prozent (6.000 Euro) von Investitionskosten in Höhe von 5.000 bis 30.000 Euro. Förderbar sind etwa Projekte zur Verschönerung des Innen- und Außenbereichs der Betriebe.

Die Anträge können über das Wirtschaftsförderungsportal www.noel.gv.at/wirtschaft des Landes eingereicht werden.