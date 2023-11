150 Euro pro Kind: Wie man den AKNÖ-Kinderbetreuungsbonus erhält

Die finanzielle Lage junger Familien in Österreich spitzt sich weiter zu. Das zeigen Ergebnisse einer Studie des Wirtschaftsforschungsinstituts Wifo. Die Kinderbetreuung stelle laut Arbeiterkammer Niederösterreich (AKNÖ) für viele Eltern eine zusätzliche Belastung dar. Vor allem ganztägige Angebote und die Betreuung am Nachmittag seien problematisch. Einerseits fehle es hier an Angeboten, andererseits würden vielen Familien nicht über die finanziellen Mitteln verfügen, um diese in Anspruch zu nehmen. Für Mütter würde es sich so laut AKNÖ oftmals schlicht nicht rechnen mehr Stunden zu arbeiten, um dann die Betreuung ihrer Kinder zu bezahlen.

Daher versucht die AKNÖ den jungen Familien in Niederösterreich unter die Arme zu greifen. Ab 1. November kann bei der Arbeiterkammer ein Kinderbetreuungsbonus in Höhe von 150 Euro pro Kind beantragt werden. „Mit dem AK-Kinderbetreuungsbonus wollen wir Familien entlasten, die Bildungschancen von Kindern erhöhen und Frauen bei der Entscheidung für ein existenzsicherndes Erwerbsausmaß unterstützen“, sagt Markus Wieser, Präsident der AKNÖ. So wolle man dazu beitragen, Frauen eine echte Wahlfreiheit zwischen der Kinderbetreuung und dem Erwerbsausmaß ermöglichen.

Arbeiterkammer fordert leistbare Kinderbetreuung auch am Nachmittag

Für den Kinderbetreuungsbonus nimmt die AKNÖ 3,5 Millionen Euro in die Hand. Damit soll das Geld zu den Betreuungskosten von etwa 23.000 Kindern beitragen. Die Arbeiterkammer fordert das Land auf nachzuziehen, sagt Wieser. Es brauche leistbare Kinderbetreuung und das auch am Nachmittag. Zudem müsse es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für alle Kinder ab dem ersten Geburtstag geben, so der AKNÖ-Präsident.

Die Kinderbetreuungsoffensive des Landes hätte zwar Erleichterungen gebracht, doch es gebe im Bundesland noch immer Verbesserungspotentiale. So sei der Anteil jener Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren, die in einem Ausmaß betreut werden, das eine Vollzeitbeschäftigung der Eltern erlaubt, sehr niedrig. Im Bundesländerranking liegt Niederösterreich laut der Arbeiterkammer in diesem Bereich sogar an der letzten Stelle. Generell würde nur die Hälfte der niederösterreichischen Kinder über Mittag hinweg in Betreuungseinrichtungen bleiben. Jeder zweite Kindergarten schließe bereits vor 16 Uhr, so die AKNÖ.

Wie man den AK-Kinderbetreuungsbonus erhält

Der AKNÖ-Kinderbetreuungsbonus kann ab 1. November sowohl online als auch telefonisch und vor Ort in den Bezirksstellen beantragt werden. Die 150 Euro werden für jedes Kind ausgezahlt, das zwischen dem 31. August 2017 und dem 1. September 2022 geboren wurde und im Jahr 2023/ 24 kostenpflichtig betreut wird. Zudem muss mindestens ein Elternteil Mitglied der Arbeiterkammer Niederösterreich sein.

Im Rahmen des Antrages muss eine Bestätigung über den Bezug der österreichischen Familienbeihilfe oder die Geburtsurkunde des Kindes vorgelegt werden. Auch eine Bestätigung der jeweiligen Betreuungseinrichtung oder eine Rechnung, mit der die Betreuungskosten belegt werden können, ist notwendig. Mehr Informationen zum Kinderbetreuungsbonus der Arbeiterkammer gibt es unter noe.arbeiterkammer.at/kinderbetreuungsbonus.