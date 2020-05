„Reparieren statt wegwerfen lohnt sich – gerade auch in Corona-Zeiten“, so die Initiatoren des "Reparaturbonus NÖ", Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und Wolfgang Ecker, der Obmann der WKNÖ-Sparte Gewerbe und Handwerk. Sie sehen den Bonus als Signal gegen die Wegwerfgesellschaft und für die Stärkung der regionalen Wirtschaft. Die gemeinsame Aktion des Landes Niederösterreich, der NÖ Umweltverbände und der Wirtschaftskammer Niederösterreich steht unter dem Motto „reparieren statt wegwerfen“ und soll die Anzahl an durchgeführten Reparaturen in Niederösterreich steigern. Im Rahmen der Förderung des Landes Niederösterreich werden Haushalte mit bis zu 100 Euro beim Reparieren defekter Elektrogräte unterstützt. Die Aktion wird jetzt bis 31. Mai verlängert.

Auf der Plattform www.reparaturfuehrer.at sind die befugten Betriebe aufgelistet. Rund 360 Reparaturbetriebe sind hier mittlerweile registriert. Insgesamt wurde der Bonus bisher für über 5.900 Anträge ausgeschüttet, die Höhe der ausgezahlten Förderungen beträgt 440.000 Euro. Am häufigsten gefördert wurden Reparaturen von Waschmaschinen (21 Prozent), gefolgt von Geschirrspülern (18 Prozent) und Kaffeemaschinen (13 Prozent).

Die Förderung ist nach der Reparatur online, mittels elektronischer Antragstellung, spätestens vier Wochen nach Ausstellung der Rechnung unter Beilage des Zahlungsnachweises zu beantragen. Förderanträge können noch bis Ende Juni eingereicht werden. Service- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturdienstleistungen im Rahmen von Garantie- oder Gewährleistungsansprüchen sind von der Förderung ausgenommen.

Genauere Informationen und den Link zum Antragsformular gibt es utner http://www.noe.gv.at/noe/Abfall/Foerd_Reparaturbonus.html