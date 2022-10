Förderung Strompreisrabatt in NÖ bisher von 418.000 Haushalten beantragt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: shutterstock.com/Maryia_K

I n Niederösterreich haben nach rund einem Monat bisher 418.000 und damit mehr als die Hälfte der Haushalte den vom Land vergebenen Strompreisrabatt beantragt, teilte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Sonntag in einer Aussendung mit. Die Landeshauptfrau appellierte an die übrigen, ebenfalls einen Antrag zu stellen.