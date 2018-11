In Niederösterreich gibt es aktuell über 2.500 Nahversorger-Standorte. Damit das auch so bleibt, gibt es eine Reihe von Fördermaßnahmen im Land, die speziell auf Nahversorger ausgerichtet sind. Nahversorger können etwa um eine Investitionsförderung in Höhe von zehn Prozent bei Anschaffungen ansuchen. Weiters gibt es einen Zinsenzuschuss bei Betriebsmittelfinanzierungen. Allein im vergangenen Jahr wurden mit diesen beiden Fördermöglichkeiten 62 Projekte mit einer Fördersumme von 280.000 Euro unterstützt.

20 Jahre "Nafes"

Neben diesen Fördermöglichkeiten gibt es auch noch die Förderaktion „Nafes“ (NÖ Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren) – und das seit 20 Jahren. Seither wurden rund 1.000 Projekte mit einem Volumen von rund 19 Millionen Euro gefördert. „Damit wurden Investitionen in Höhe von rund 110 Millionen Euro ausgelöst“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vor Journalisten im Café Hink im Landesklinikum St. Pölten.

„Ein Nahversorger kann nur dann überleben, wenn die Konsumentinnen und Konsumenten auch hingehen“, betonte Mikl-Leitner. Das vielzitierte Greißlersterben übrigens, das sei vorbei, erklärt NÖ Wirtschaftsbund-Obfrau und Wirtschaftskammer NÖ-Präsidentin Sonja Zwazl. „In der Gemeinde Bergern zum Beispiel gibt es nach 25 Jahren jetzt wieder einen Greißler“, so Zwazl. Innerhalb der Nafes-Förderung wurden in den vergangenen Jahrzehnten 157 Projekte für den Erhalt und Neuaufbau von Greißlern gefördert.

Nah sicher-Tag am Freitag

Florian Hink, in dessen Bäckerei der Termin stattfand, hat das 1986 gegründete Familienunternehmen von seinem Vater übernommen und dieses ausgebaut. Mittlerweile ist Hink an fünf Standorten im St. Pöltner Raum vertreten und beschäftigt 70 Mitarbeiter, davon sechs Lehrlinge.

Am Freitag, 16. November, gibt es übrigens den Nah sicher-Tag, der zur Sensibilisierung der Bevölkerung und der moralischen Unterstützung der Nahversorger gedacht ist, wie Mikl-Leitner betonte. Infos unter: http://www.nah-sicher.at/die-idee/