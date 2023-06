EVN-Vorstand: „Wir sind sehr dankbar“

„Sehr dankbar“ sei die EVN und Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz über die rund 223.000 gekündigten „Klassik“-Kunden, die sich bislang für das Alternativangebot des Landesversorgers entschieden haben. Der EVN-Vorstand stand Medienvertretern in der Konzernzentrale in Maria Enzersdorf am Freitag Rede und Antwort.

Was in der Vergangenheit nicht immer gut lief - Szyszkowitz räumte Probleme und ein „Überschreiten der Kapazitäten“ vor allem im September 2022 ein - soll jetzt und in Zukunft besser funktionieren: Der Kundenservice. Und dank der „schlauen Zähler“, der digitalen „Smart Meter“, soll es künftig neue, maßgeschneiderte Tarife für Haushalte und Gewerbebetriebe geben, die mit Preisrandzonen und günstigen Beschaffungszeiten punkten. Wie etwa den angekündigten Spezialtarif für NÖ-Landwirte. Die medial breit berichteten - und politisch von Land und Bund mit Nachdruck geforderten - Preissenkungen von bis zu 20 Prozent sollen in den nächsten Monaten als attraktive, rabattierte Neuangebote an Bestandskunden weitergereicht werden, heißt es von der EVN KG.

Hausbesuche und Erinnerungsschreiben mit Nachfrist

Mit einem Erinnerungsschreiben, das in den nächsten Tagen verschickt wird, einer Nachfrist und mit Hausbesuchen - telefonisch buchbar, für all jene, die das Haus nicht verlassen wollen oder können - will der Landesenergieversorger nun die Stillen, Unentschlossenen bzw. „Nicht-Antworter“ erreichen, die sich nach der Kündigung noch nicht rückgemeldet haben.

„Aus der Erfahrung des Septembers wissen wir, dass das Rausfahren mit dem Bus in die Lebenswirklichkeit der Kunden allen hilft“, sagt Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz im Gespräch mit der „NÖN“. Damals tourte der EVN-Bus durch 460 NÖ-Gemeinden und servizierte 22.000 Kunden. Rund die Hälfte der Kunden wechselte in ein anderes Tarifmodell. Die EVN wolle nun nicht nur im Ringen um die Gekündigten „alle Kanäle nutzen, die extra Meile gehen und Kundenbeziehungen erneuern.“ Nicht nur die Kunden, sondern auch der Energieversorger brauche die nötige Zeit, um im operativen Geschäft die hunderttausenden Geschäftsfälle zu verarbeiten, so Szyszkowitz zu den Überlegungen im Vorfeld.

Niemand wird mit 30. Juni abgeschaltet. EVN-Vorstandsdirektor Stefan Szyszkowitz

Eines stellte Szyszkowitz in Sachen versandten Kündigungen und Alternativangebot klar: „Niemand wird mit 30. Juni abgeschaltet". Eine Nachfrist über mehrere Wochen soll allen „Nicht-Antwortern“ eingeräumt werden. Die EVN KG schätzt jedenfalls, dass bis zu 14.000 sogenannte Null-Zähler darunter sind. Das sind etwa Weinkeller, Nebengebäude oder verwaiste Häuser, die keinen Verbrauch aufweisen. Ein anderer Teil betrifft „Karteileichen“, die im Zug einer Datenbereinigung aussortiert werden. Wiederum ein Teil betrifft ältere EVN-Kunden, 80 plus. Auch Menschen mit Migrationshintergrund und schlechten Deutsch-Kenntnissen sollen darunter seien. Übrigens, das Delta, das heißt, wieviele Ex-EVN-Kunden den Landesversorger tatsächlich verlassen haben, wird Teil eines anderen NÖN-Artikels sein.

„Es gab einige schwierige Kundensituationen“

Im Kundenservice-Bereich habe die EVN seit Herbst dazugelernt und nicht nur personell aufgestockt. „Wir haben nicht nur unser eigenes Callcenter erweitert, sondern zwei zusätzliche Callcenter engagiert, um die Struktur der Kunden abzubilden“, sagt Szyszkowitz. Es habe damals im September einige schwierige Kundensituationen gegeben, etwa im Kundenservicecenter Stockerau, über die man selbst „auch nicht stolz“ ist. „Aber es geht letztlich auch darum, auf welche Menge man den Einzelfall bezieht“, meint der Vorstandsdirektor.

Eine Veränderung in Sachen Kundennähe, egal ob bei Banken, Versicherungen oder sonst wo, sei jedenfalls branchenübergreifend deutlich spürbar: „Früher sind nur 20 Prozent unserer Kunden mit uns in Kontakt getreten. Seit Corona steigen die Kontakte massiv an. Heute kontaktieren uns fast 80 Prozent der Kunden". Mittlerweile liege die Annahmequote bei den EVN-Kundenservice-Hotlines bei über 80 Prozent und innerhalb 35 Sekunden im Schnitt, die Wartezeit liege bei etwas über 2 Minuten. „Wir wissen, dass das im September anders war“, gesteht Szyszkowitz. Das Bewusstsein für und der Wert von Energie sei jedenfalls steigend.

Ohne Kündigungen, keine 100 % Rechtssicherheit

Den Schritt zu den Kündigungen der zum Teil über Jahrzehnte treuen „Klassik“-Kunden habe sich die EVN nicht leicht gemacht und lange abgewogen. „Wir wollten uns diesen hohen Aufwand, auch emotionalen, nicht ersparen. Es geht uns darum, Rechtssicherheit für beide Seiten herstellen“, erklärt Szyszkowitz. Eine reine Tarifanpassung ohne aktive Zustimmung des Endkunden biete nämlich aus juristischer Sicht keine Rechtssicherheit. Zum Hintergrund. Die aufgekündigten „Klassik"-Tarife waren index-gebunden und hätten aufgrund der vergangenen Marktverwerfungen zu exorbitanten Preiserhöhungen für die Endkunden gesorgt. Anderseits sorgte sie oft für Klagen und Klagsandrohungen für Energielieferanten (siehe Verbund oder andere).

Die Wiener setzten auf Vertragsänderung ohne Widerspruch bzw. Wechsel

Wie medial berichtet, ist die Wien Energie einen anderen Weg gegangen: Der Wiener Landesversorger hat etwa im August seine Kunden über eine Vertragsänderung informiert und so seine „Optima“-Tarife angepasst. Ohne aktiven Widerspruch der Kunden innerhalb einer Frist war diese Vertragsänderungen automatisch angenommen. Der „Wiener Weg“ sorgte vergangenen Winter für heftige Debatten und sogar für Klagsandrohungen.

Im März 2023 wiederum empfahl die Wien Energie ihren Alt-Kunden und den "Widersprechern“ aus dem Herbst einen Tarifwechsel in den nicht-index-gebundenen, günstigeren Tarif „Optima Entspannt“. Jedoch freiwillig, ohne aktive Kündigung durch den Wiener Landesenergieversorger.

Smart Meter ermöglichen sekundennahe Abrechnung

Neben der veränderten Kundenbeziehung, erhöhtem Interesse an Energie, Preissensibiliät, Vergleichswillen und den daraus „Lessons Learned“ für die eigene Kundenservizierung will die EVN KG künftig vermehrt auf „smarte“ Tarife setzen. „Mit dem Smart Meter haben wir ein Werkzeug, dass einem Teil unserer Kunden plötzlich eine ganz andere Beziehung mit ihrem Energielieferanten ermöglicht“, sagt der EVN-Vorstand. Über 95 Prozent der Hardware sei ausgerollt, rund die Hälfte bereits aktiv. Rund 13.000 Privatpersonen nutzen bereits über den „smarten Zähler“ Preiszeitzonen. Mit dem angekündigten Tarif für Bäuerinnen und Bauern in der zweiten Juni-Hälfte will die EVN KG jedenfalls ein komplett neues Feld beackern. Hoher Verbrauch im Sommer der rund 40.000 Landwirte gepaart mit günstigem Einkauf der EVN macht diesen neuen Tarif möglich. „Der Preis wird im Sommer bzw. zu Preisrandzeiten günstiger sein als im Winter.“

Weitere „smarte Tarife“ für Haushalte und Gewerbetreibende - von Bäckerei, Würstlbuden-Betreiber und andere - sind angedacht. Die EVN wolle mit der Wirtschaftskammer sondieren, in welchen Segment diese zeitzonen-gesteuerten Tarife mit günstigen Beschaffungszeiten noch anwendbar sind. Der Endkundenmarkt werde schrittweise smarter.

Energiekrise: Beispielloses „hundertjähriges Ereignis“

Das Ausmaß der Energiekrise ist, was die Form, Dauer und Anstieg der Preise angeht, ein hundertjähriges Ereignis in der Geschichte der EVN bzw. ihrer Vorgängergesellschaft, der NEWAG, sagt Szyszkowitz. Während Billiganbieter in der Regel nicht bevorraten würden und ihr Geschäftsmodell auf Großhandelspreise ausrichten, das heißt, am Spotmarkt günstig ein- und mit Aufschlag weiterverkaufen, kaufe die EVN KG, um Stabilität und Versorgungssicherheit zu garantieren, kontinuierlich Gas ein - unabhängig vom aktuellen Preisniveau. „Das Gas wird ein Jahr im Voraus eingekauft. Es wird eingespeichert und dann zu dem Preis wieder ausgespeichert“, erklärt der EVN-Vorstand. Mit plus rund 25 Prozent Aufschlag und Kalkulationen kommen diese Preise beim Endkunden an.

Abstrus: EVN KG verdient kein Geld mit Energie

Diese Bevorratungspolitik der EVN KG erklärt auch, warum sinkende Marktpreise nicht sofort bei den Endkunden ankommen. In nackten Zahlen betrachtet, schreibt die Energievertriebsgesellschaft des Konzerns in dem laufenden Geschäftsjahr 2023/24 tiefrote Zahlen - über 220 Millionen Euro Miese. Sie musste mit rund 400 Millionen Euro von der EVN AG zwischenfinanziert werden. Gleichzeitig steigt damit die Nettoverschuldung des Konzerns auf über 1,7 Milliarden Euro, darunter auch Investitionsausgaben. Die EVN KG wird in dem laufenden Jahr mit (dem Vertrieb von) Strom und Gas kein Geld verdienen, sagt Szyszkowitz.

Links

EVN AG