So viel Zeit wie 2020 haben viele Menschen noch nie in ihren eigenen vier Wänden verbracht. Vor allem in der Zeit des Lockdowns musste das eigene Heim als Klassenzimmer, Büro, Fitnessstudio, Freizeiteinrichtung und Wellnessoase herhalten. Bei einigen Betrieben schlägt sich die viele Zeit zuhause in den Auftragsbüchern nieder.

Constantin Zugmayer etwa, der in Guntramsdorf das Bad-Sanierungsfranchise „Bazuba“ führt, berichtet von einem regelrechten Boom: Die Auftragslage für optische Korrekturen in Badezimmern sei im Juli 2020 um 57 Prozent gestiegen. Ähnliches berichtet ein Kollege aus Grafenegg: „Viele sind nach wie vor zu Hause, weil sie zum Beispiel im Homeoffice arbeiten, die sehen dann den ganzen Tag ihr Haus“, erzählt Manfred Denk. Das kurble auch bei ihm das Geschäft an: Er merke bei optischen Korrekturen einen auffälligen Anstieg.

Ähnliches beobachtet der Landesinnungsmeister der Maler und Tapezierer der Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ), Jürgen Kreibich: „In den letzten Monaten waren die Österreicher viel zu Hause. Das hat dazu geführt, dass liegengebliebene Projekte angegangen bzw. umgesetzt worden sind. Plötzlich wurden Ideen gewälzt, Pläne geschmiedet, wie man das eigene Heim schöner gestalten kann.“ Auch bei den Handwerkern in der Raumgestaltung und bei Malerarbeiten habe das zu einer besseren Auftragslage geführt. „Wir sind dankbar. Damit bieten unsere Betriebe auch in diesen Zeiten sichere Arbeits- und Lehrplätze“, sagt Kreibich.