NÖ Sozialpartner: "2G-Kontrollpflicht muss fallen"

Die NÖ Sozialpartner Arbeiterkammer (AKNÖ), ÖGB Niederösterreich, Landwirtschaftskammer (LK NÖ) und Wirtschaftskammer (WKNÖ) begrüßen zwar das von der Bundesregierung beschlossene Ende des Lockdowns für Ungeimpfte ab kommenden Montag, fordern jedoch mit dem Ende der 2G-Kontrollpflicht ab kommenden Montag weitere Schritte.

"2G-Kontrolle ist untragbar"

„Dem Lockdown-Ende für Ungeimpfte müssen nun weitere Schritte am Weg zurück zur Normalität folgen. Konkret muss mit Beginn der Impfpflicht die enorme Zusatzbelastung der 2G-Kontrollen fallen. Diese sind für die Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach nicht mehr tragbar“, heißt es von den Sozialpartner-Präsidenten Markus Wieser (AKNÖ - ÖGB NÖ), Johannes Schmuckenschlager (LK NÖ) und Wolfgang Ecker (WKNÖ) in einer gemeinsamen Presseaussendung.

„Die Unternehmen waren nie der Ort, an dem sich das Virus verbreitet. Das muss nach knapp zwei Jahren Pandemie allen klar sein. Die Betriebe und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich immer an die Vorgaben gehalten und halten sich auch weiterhin daran. Unsere Betriebe garantieren Sicherheit“, betont Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, der in diesem Zusammenhang auch auf eine Lockerung der Sperrstunde in der Gastronomie pocht.

Große Belastung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser: „Die Kontrollen sind für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht zumutbar und eine große Belastung. Tagtäglich sind sie mit Anfeindungen konfrontiert und gehen mittlerweile mit viel Angst zur Arbeit. Das ist unzumutbar für die ArbeitnehmerInnen.“

„Wir brauchen in der aktuellen Situation einen neuen Blick auf die Corona-Situation. Wegen der kommenden Impfpflicht gehört die aktuelle 2G-Regel hier sicher nicht mehr dazu. Praxisnahe und verhältnismäßige Maßnahmen sind das Gebot der Stunde“, sagt der Präsident der Landwirtschaftskammer NÖ Johannes Schmuckenschlager.