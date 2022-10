Wirtschaftsbund NÖ fordert Strompreisbremse auch für Betriebe

Werbung

"Tiefe Sorgenfalten" in der Bevölkerung sieht IMAS-Institutsleiter Paul Eiselsberg bestätigt in zwei durchgeführten Umfragen: "Wir müssen leider festhalten, dass sich die Grundstimmung seit Juni 2021 deutlich verschlechtert hat."

Einerseits seien die "Großwetterlage" und Grundstimmung unter der Bevölkerung deutlich schlechter, andererseits gaben 500 im Auftrag des NÖ-Wirtschaftsbunds im Juni und Juli befragte NÖ-Unternehmen an, dass sie mit der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes grundsätzlich zufrieden sind. Seit zweieinhalb Jahren Dauerkrise kämpfen sie jedoch durchgehend mit großen Hemmnissen im Alltag. "Jedes zweite Unternehmen gab die Preissteigungen, Bürokratie und die Energiekosten als sehr herausfordernd an", sagt Eiselsberg.

„In den vergangenen zweieinhalb Jahren konnten beispielsweise wichtige Unterstützungsleistungen – über 70 Verbesserungen bei den Richtlinien und Verordnungen auf Bundesebene – geschaffen werden, damit unsere NÖ Wirtschaft die Corona-Krise so gut es geht abfedern konnte“, sagt WBNÖ Direktor Harald Servus. Foto: WBNÖ/Monihart

"Corona ist sehr deutlich in den Hintergrund gerückt. Die enormen Preissteigerungen treffen die Wirtschaft mit voller Wucht", sagt WBNÖ-Direktor Harald Servus. Um niederösterreichische Betriebe in dieser multiplen Krise zu unterstützen, will der Wirtschaftsbund NÖ sich mit seinen Funktionären in der Wirtschaftskammer - seit der Wahl 2020 stellt die VP-Teilorganisation 77 Prozent der Mandate in der Kammer - für diverse Maßnahmen bei Energie und Arbeitsmarkt einsetzen. "Nachdem sich die Lage weiter zuspitzt, werden wir mit den Energiekostenzuschüssen nicht auskommen. Wir brauchen einen Energiemasterplan", forderte Servus.

CO2-Bepreisung einfrieren

Wie für private Haushalte müsse es auch für Unternehmen eine Strompreisbremse als Deckelung geben. Sie soll sich nach dem durchschnittlichen Strompreis des Vorkrisenniveaus orientieren. Außerdem müsse sich die Bundesregierung für eine rasche Verlängerung des EU-Kreditrahmens einsetzen und die Erhöhung des CO2-Preis solange erfrieren, bis sich die Lage entspannt hat. Servus drängte auch auf die Entkopplung des Strom- und Gaspreises beim Merit-Order-System.

Außerdem drängte der Wirtschaftsbund erneut auf eine rasche Umsetzung der Arbeitsmarktreform mit Lockerung der Zumutbarkeitskriterien und degressivem Arbeitslosenmodell. "Á la Long wird es ohne qualifizierten Zuzug aus Drittstaaten nicht gehen", sagte Servus und brachte als Beispiel einen kroatischen Hotelkettenbetreiber, der seine Arbeitskräfte von den Philippinen rekrutiert.

Halbzeitbilanz: Zwei Erfolgsfaktoren

Was der Wirtschaftsbund NÖ über seine Funktionäre in der Wirtschaftskammer für die Betriebe seit der Wirtschaftskammer-Wahl 2020 erreicht hat, will die VP-Teilorganisation in einer eigenen Infokampagne als "Halbjahreszeitbilanz" präsentieren.

„Seit der letzten WK-Wahl sind bereits 2,5 Jahre vergangen. Wir haben 2020 als Team Wirtschaftsbund Niederösterreich ein Spitzenergebnis erzielt und 77 Prozent der Mandate erreicht“, bilanziert WBNÖ Landesobmann WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker. Foto: WBNÖ/Monihart

„Ich möchte mir die letzten zweieinhalb Jahre ohne Wirtschaftsbund und Wirtschaftkammer nicht vorstellen", sagt WBNÖ Landesobmann und WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker und lobte das gute Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Politik in Niederösterreich als Erfolgsfaktor für das Erreichte. Ecker nannte Meilensteine wie das 229 Millionen hohe NÖ-Konjunkturprogramm während der Pandemie, die Förderung digi4Wirtschaft in der Höhe von 28 Millionen Euro und das Aussetzen der Tourismusabgabe zwischen 2020 und 2022.

"Das hat für die Betriebe Einsparungen in Höhe von 30 Millionen Euro gebracht“, sagte Ecker. In Summe hätten die WBNÖ-Funktionäre in der Wirtschaftskammer über 70 Verbesserungen bei den Richtlinien und Verordnungen auf Bundesebene – geschafft. "Damit unsere NÖ Wirtschaft die Corona-Krise so gut es geht abfedern konnte“, ergänzt Servus

Als zweiten Erfolgsfaktor im dualen System der Wirtschaftskammer NÖ sieht Ecker die Branchenvertreterinnen und Branchenvertreter: Sie würden die Anliegen und Herausforderungen der Unternehmerinnen und Unternehmer und wissen, welche Maßnahmen und Rahmenbedingungen die jeweilige Branche braucht. „Ob im Bereich der Weiterentwicklung der fachspezifischen Ausbildung, der Attraktivierung der Lehrberufe, der Entbürokratisierung oder diverser Werbemaßnahmen für die Branche – unsere Wirtschaft ist vielfältig und dementsprechend sind individuelle, branchenspezifische Lösungen notwendig.“

Über die Umfrage des IMAS-Instituts

Rund die Hälfte der befragten Unternehmerinnen und Unternehmer habe laut IMAS-Studie den Eindruck, dass sich der Wirtschaftsstandort Niederösterreich in die richtige Richtung entwickelt. Das sei eine im Vergleich deutlich bessere Bewertung als für den Wirtschaftsstandort Österreich. Zu den spontan genannten Herausforderungen zählen der Fachkräftemangel, die Inflation bzw. Teuerung, die Bürokratie sowie Lieferschwierigkeiten. Die Mehrheit sei gänzlich überzeugt, dass ein Energie-Masterplan gefragt ist und die Regierung die Energieversorgung sicherstellen muss.

