Das Land NÖ lud zum zweiten Mal zum NÖ Forschungsfest ins Palais Niederösterreich in Wien. Nach dem Erfolg im Jahr 2017 konnten auch heuer wieder zahlreiche Interessierte mitmachen, experimentieren und staunen. Auch Wissenschaftler der IMC Fachhochschule Krems boten Einblicke in deren Forschungsbereiche. An der Station „Auf gleicher Wellenlänge“ konnte das Herzstück der Musiktherapie, das Musizieren, gemeinsam erlebt und erforscht werden. Mittels live Hyperscanning-EEG und Videografie wurden synchronisierende Effekte musikalischer Improvisation sichtbar gemacht und analysiert.

IMC FH Krems präsentiert Forschung

An insgesamt sieben Stationen regten beim Forschungsfest 2019 auch Forscher der IMC FH Krems zum Ausprobieren und Mitforschen an. „Wie sieht Krebs aus?“, „Wie entsteht Licht?“ oder „Wie komme ich als Person in eine virtuelle Umgebung?“ – das und noch viel mehr erfuhren die Gäste. „Durch den Kontakt mit unseren einzigartigen Forscherinnen und Forschern versuchen wir Kindern und Jugendlichen die Hemmschwelle vor Wissenschaft und Forschung zu nehmen. Wir geben allen Besucherinnen und Besuchern damit die Möglichkeit in die spannende Welt der Wissenschaft und Forschung an der IMC Fachhochschule Krems einzutauchen“, so Projektleiterin Sabine Steinkellner.

Dialog mit der Forschung

Im direkten Dialog mit den Forschenden lernten die Besucher neueste Forschungsergebnisse kennen, konnten Fragen stellen und erfahren, welche Auswirkungen Forschung auf uns und unser Leben hat. Die Wissenschafter erhalten im Gegenzug wichtiges Feedback zu ihrer Arbeit. Und schon die Kleinsten kommen dank kindgerechter Stationen spielerisch in Kontakt mit Forschung. Jugendliche lernen Vorbilder kennen und können persönlich mit ihnen darüber sprechen, was Forschende den ganzen Tag tun, warum sie sich für dieses oder jenes Thema entschieden haben und was ihre Entscheidung begünstigt hat.

Forschungsfeste überall in Europa

Am 27. September 2019 fanden in ganz Europa zahlreiche Veranstaltungen unter dem Begriff „European Researchers‘ Night“ statt. Die Abteilung Wissenschaft und Forschung des Landes Niederösterreich will mit dem NÖ Forschungsfest einen Beitrag zu dieser Initiative leisten und auch österreichische Forscher vor den Vorhang bitten.