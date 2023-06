„Moonstone Building“: Neues Gebäude am ISTA-Campus eröffnet

Erst kürzlich wurde das neue „Moonstone Building“ am Institute for Science and Technology Austria (ISTA) mit Gästen aus Bildung, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik, wie zum Beispiel Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), in Klosterneuburg eröffnet. „Unsere Vision und klares Ziel ist, Niederösterreich weiter als Forschungsland zu positionieren und dieses Profil noch zu stärken“, so die Landeshauptfrau. Dazu brauche es laut ihr die besten Voraussetzungen, um Forscherinnen und Forscher für die Arbeit in Niederösterreich zu begeistern sowie eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes.

Diese sei allerdings bereits geplant. Das Übereinkommen zur 15a-Vereinbarung zwischen dem Land und dem Bundesministerium für die Finanzierung sei laut der Landeshauptfrau in dieser Hinsicht entscheidend gewesen. „Bis 2036 sollen 3,6 Milliarden Euro in die Weiterentwicklung und des Ausbau des Campus fließen“, betont Mikl-Leitner. Dieses Geld brauche es, denn „um Wohlstand für unser Land und seine Menschen zu erhalten und zu erhöhen, müssen wir als Politik die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin garantieren können und da braucht es Wissenschaft und Forschung als Fundament.“

Mikl-Leitner zeigt sich außerdem überzeugt, dass es nur mit Erkenntnissen aus Wissenschaft und Forschung gelingen kann, „neue Antworten auf neue Herausforderungen zu finden sowie Innovationskraft und Produktion in Österreich und Europa zu belassen“.

Neues Zentrum für Kinder und Jugendliche

Im neuen Moonstone Building soll außerdem die „Science Education“ untergebracht werden, deren Aufgabe es sein wird, Kindern und Jugendlichen Wissenschaft und Forschung näherzubringen und sie dafür zu interessieren. „Aber nicht, indem wir es lehren, sondern indem wir Wissenschaft und Forschung herzeigen und erlebbar machen“, erklärte die Vizepräsidentin für Science Education, Gaia Novarino. Gelingen soll das beispielsweise mit Science Shows, Workshops für Schulen oder auch der Young Science Conference.

Im Moonstone Building entsteht die „Sciene Education“ die Kinder und Jugendliche von der Wissenschaft begeistern soll. Foto: NLK Filzwieser

Institut soll auf 150 Forschungsgruppen ausgebaut werden

Präsident Martin Hetzer sprach bei der Eröffnung des neuen Gebäudes der Politik seinen Dank aus: „Wir arbeiten am Institut fächerübergreifend an wirklich wichtigen Themen und Herausforderungen, denen sich unsere Gesellschaft stellen muss und haben damit einen nachhaltigen Einfluss auf die Gesellschaft in der Entwicklung von Technologie und Entstehung von neuem Wissen.“ Im neuen Moonstone Building sollen künftig etwa Klimaforscherinnen und Klimaforscher untergebracht werden, genauso wie Forschende aus dem Bereich der Computerwissenschaften, die neue Algorithmen entwickeln, die immer wichtiger werden, um Forschung in verschiedensten Bereichen überhaupt durchführen zu können.

Zudem sei man mit dem Moonstone Building, in dem die ersten Astrophysikerinnen und Astrophysiker untergebracht sind, auch einen Schritt weiter, auch Teil der Weltraumforschung zu werden. „Das ist ein weiterer Meilenstein auf unserem langfristigen Ziel, uns international zu positionieren und das Institut bis 2036 von 75 auf 150 Forschungsgruppen auszubauen“, so Hetzer abschließend.

Forschungsgruppenleiter Carl Goodrich ist davon überzeugt, dass die Interdisziplinarität am Institut durch das neue Moonstone Building hervorgehoben wird. Dies unterstrichen auch Architekt Conrad Messner und Gerhard Tretzmüller, Leiter Abteilung Bau des Landes NÖ, die das neue Moonstone Building als einen „Ort der Kommunikation“ und einen „Meilenstein unter den Gebäuden am Campus des ISTA“ bezeichneten, an dem man in Planung und Bau darauf geachtet habe, dass „Interaktion über alle Forschungsfelder hinweg möglich wird“.