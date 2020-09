Das Austrian Centre of Industrial Biotechnology (acib) am Standort Tulln lässt mit einem viel beachteten Forschungserfolg aufhorchen: einem umweltfreundlichen Recycling-Ansatz für Baby-Windeln. „Ich habe bemerkt, wie viele Windeln man am Tag braucht und wie viel Müll dabei entsteht“, erklärt die federführende Forscherin Sara Vecchiato, wie es dazu kam. Bisher werden gebrauchte Windeln verbrannt. Die darin enthaltenen unterschiedlichen Schichten aus den Kunststoffen Polyethylen und Polypropylen sowie aus Cellulose (z.B. Baumwolle) und saugstarken Kunststofffasern gehen dabei verloren. Das Recyceln gilt als zu aufwendig, da es sich um keine sortenreinen Stoffe handelt.

acib

Sara Vecchiato forscht mit ihrem Team in Tulln an einer Recycling-Revolution.

Vecchiato und ihr Team stellten sich schließlich die Frage, wie man die „unglaublich wertvollen“ Ressourcen, aus denen eine Einwegwindel besteht, wiederverwerten kann. Gelingen soll das durch Enzyme, also biologische Katalysatoren aus Bakterien und Pilzen, die zahlreiche biologische und chemische Prozesse steuern, so Vecchiato und Matthias Slatner, Open Innovation Manager am acib in Tulln.

Dazu wird der organische Inhalt der Windel entfernt und in einer Biogasanlage entsorgt. Aus den Fäkalien kann so wiederum Erdgas entstehen. Die verschiedenen anderen Materialien der Windel werden CO2-neutral in ihre Grundstoffe aufgespalten. Das bedeutet, dass aus dem Windelmüll wichtige Grundbausteine für die Chemieindustrie wie Bioethanol oder neue Polymere (Grundstoff für Kunsstsoffe) gewonnen werden können. Zudem kann Erdöl, das nach wie vor als Grundbaustein für Polymere herangezogen wird, eingespart werden, weil schon vorhandene Stoffe wieder verarbeitet werden können.

Slatner und Vecchiato gehen davon aus, noch etwa drei Jahre an weiterer Forschungs- und Entwicklungsarbeit im Labor zu benötigen, bevor eine kommerzielle Anwendung möglich sein wird. Ziel ist, einen Partner aus der Wirtschaft für die Verfahrens-Umsetzung zu gewinnen.